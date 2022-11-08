Известны планы Манчестер Сити в отношении сотрудничества с Гвардиолой

Руководство английского клуба «Манчестер Сити» верит, что главный тренер команды Пеп Гвардиола согласится продлить контракт до 2025 года.

Клубный менеджмент и Гвардиола находятся в переговорах относительного нового соглашения уже несколько месяцев. Новый договор должен стать продолжением ныне действующего, который рассчитан до конца этого сезона-2022/2023.

Сообщается, что на сегодня между сторонами заключен предварительный договор, который касается нового контракта. По нему Гвардиола останется на тренерском мостике до 2025 года. В «Ман Сити» хотят, чтобы тренер подписал полноценный договор до конца текущего календарного года.

Ранее стало известно, что Пеп Гвардиола примет финальное решение о своем будущем во время перерыва на чемпионат мира в Катаре.