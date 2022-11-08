Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны планы Манчестер Сити в отношении сотрудничества с Гвардиолой
Англия
08 ноября 2022, 16:50 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:58
886
0

Известны планы Манчестер Сити в отношении сотрудничества с Гвардиолой

«Горожане» терять испанского наставника не хотят

08 ноября 2022, 16:50 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:58
886
0
Известны планы Манчестер Сити в отношении сотрудничества с Гвардиолой
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Руководство английского клуба «Манчестер Сити» верит, что главный тренер команды Пеп Гвардиола согласится продлить контракт до 2025 года.

Клубный менеджмент и Гвардиола находятся в переговорах относительного нового соглашения уже несколько месяцев. Новый договор должен стать продолжением ныне действующего, который рассчитан до конца этого сезона-2022/2023.

Сообщается, что на сегодня между сторонами заключен предварительный договор, который касается нового контракта. По нему Гвардиола останется на тренерском мостике до 2025 года. В «Ман Сити» хотят, чтобы тренер подписал полноценный договор до конца текущего календарного года.

Ранее стало известно, что Пеп Гвардиола примет финальное решение о своем будущем во время перерыва на чемпионат мира в Катаре.

По теме:
Александр ЗИНЧЕНКО: «Хочу разрушить стереотип об Арсенале»
Гвардиола определится со своим будущим во время перерыва на ЧМ-2022
Манчестер Сити готовит 120 миллионов на лидера Милана
Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник 90min
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ингулец – Заря – 1:0. Неожиданная победа. Видео гола и обзор матча
Футбол | 08 ноября 2022, 15:47 0
Ингулец – Заря – 1:0. Неожиданная победа. Видео гола и обзор матча
Ингулец – Заря – 1:0. Неожиданная победа. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура УПЛ

Пенсия откладывается. Пике – в заявке Барселоны на матч с Осасуной
Футбол | 07 ноября 2022, 20:14 0
Пенсия откладывается. Пике – в заявке Барселоны на матч с Осасуной
Пенсия откладывается. Пике – в заявке Барселоны на матч с Осасуной

Ранее защитник объявил о завершении карьеры

Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
Футбол | 08.11.2022, 06:07
Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Теннис | 08.11.2022, 05:57
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Георгий ЗУБКО: «Cчитаю, что россия как государство не будет существовать»
Хоккей | 08.11.2022, 11:48
Георгий ЗУБКО: «Cчитаю, что россия как государство не будет существовать»
Георгий ЗУБКО: «Cчитаю, что россия как государство не будет существовать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.11.2022, 01:40
Биатлон
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
07.11.2022, 14:17 42
Футбол
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
06.11.2022, 16:57 78
Футбол
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
07.11.2022, 15:11 2
Бокс
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
07.11.2022, 13:58 13
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
08.11.2022, 13:32 2
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
06.11.2022, 19:45 6
Футбол
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
07.11.2022, 11:13 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности