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Англия
07 ноября 2022, 04:04 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:39
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Гвардиола определится со своим будущим во время перерыва на ЧМ-2022

Наставник «Манчестер Сити» задумывается над новым вызовом

07 ноября 2022, 04:04 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:39
50
0
Гвардиола определится со своим будущим во время перерыва на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в скором времени решит, продолжит ли работу в клубе.

Действующий контракт специалиста с «горожанами» истекает по окончании текущего сезона, и стороны пока не согласовали продление договора.

Как информирует журналист Джек Гаган, Гвардиола примет финальное решение о своем будущем уже во время перерыва на чемпионат мира в Катаре.

По слухам, источники, близкие к клубу, уверены в том, что испанец в итоге подпишет новый двухлетний контракт, поскольку не готов расставаться с нынешней работой.

Пеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он трудился на благо мюнхенской «Баварии» и «Барселоны».

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Источник Sport.ua
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