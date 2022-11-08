Лига чемпионов08 ноября 2022, 16:30 |
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Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Бавария и ПСЖ – два сильнейших клуба Европы»
Защитник «Баварии» – о жеребьевке Лиги чемпионов
08 ноября 2022, 16:30 |
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Защитник «Баварии» Маттейс Де Лигт прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с «ПСЖ»:
«Я очень жду этих матчей, это будет праздник для всех любителей футбола. Встретятся два сильнейших клуба Европы, и мы надеемся на две отличные игры – и, конечно, на победу «Баварии», – сказал Де Лигт.
Матчи между «Баварией» и «ПСЖ» пройдут 14 февраля и 8 марта.
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