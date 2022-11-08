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  4. Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Бавария и ПСЖ – два сильнейших клуба Европы»
Лига чемпионов
08 ноября 2022, 16:30 |
235
1

Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Бавария и ПСЖ – два сильнейших клуба Европы»

Защитник «Баварии» – о жеребьевке Лиги чемпионов

08 ноября 2022, 16:30 |
235
1
Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Бавария и ПСЖ – два сильнейших клуба Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс Де Лигт

Защитник «Баварии» Маттейс Де Лигт прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с «ПСЖ»:

«Я очень жду этих матчей, это будет праздник для всех любителей футбола. Встретятся два сильнейших клуба Европы, и мы надеемся на две отличные игры – и, конечно, на победу «Баварии», – сказал Де Лигт.

Матчи между «Баварией» и «ПСЖ» пройдут 14 февраля и 8 марта.

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Источник Bayern & Germany
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