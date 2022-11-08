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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 16:06 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:19
68
0

Металлист прервал рекордную антисерию клуба

Команда Олега Ратия сыграла вничью в харьковском дерби с «Металлистом 1925»

08 ноября 2022, 16:06 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:19
68
0
Металлист прервал рекордную антисерию клуба
ФК Металлист

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги харьковские клубы «Металлист» и «Металлист 1925» победителя не определили, сыграв вничью 0:0.

Такой результат позволил подопечным Олега Ратия прервать пропускную клубную антирекордную серию, которая составляла 11 игр. В этих поединках «Металлист» пропустил 22 гола.

В последний раз в обороне на ноль харьковская команда играла в УПЛ еще… в 2016 году. Если быть точным – 7 мая 2016 года в матче предпоследнего тура сезона-2015/2016 с «Черноморцем» (1:0). Затем в заключительной игре того сезона «Металлист» проиграл 1:4 «Динамо», после чего исчез с футбольной карты Украины.

В нынешнем сезоне, который является для команды премьерным в УПЛ после хитрого перерождения, она до этого неизменно пропускала. Продолжалась данная серия в 10 встречах.

В нынешней таблице украинской Премьер-лиги «Металлист» занимает 8 место с 15 очками.

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Металлист Харьков
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Источник Sport.ua
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