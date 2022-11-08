Олег РАТИЙ: «Счет по игре, не хватило последнего касания»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал нулевую ничью с «Металлистом 1925» в 12-м туре УПЛ:

«Всегда, когда дерби – ответственность высока и для игроков, и для тренеров. На наш взгляд игра должна была понравиться болельщикам и одной, и другой команды. В первом тайме несколько моментов имели они, во втором – несколько моментов у нас. Считаю, что счёт по игре.

Поблагодарили ребят за то, что отдают все силы. У нас была небольшая пауза между матчами – всего два дня. Так что ребята молодцы: восстановились и сыграли неплохую игру.

Чего не хватило для победы? Последнего касания, последнего удара. Было несколько моментов, но эти моменты не дотянули до того, чтобы мы забили гол».