Олег РАТИЙ: «Счет по игре, не хватило последнего касания»
Тренер «Металлиста» - о матче против «Металлиста 1925»
Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал нулевую ничью с «Металлистом 1925» в 12-м туре УПЛ:
«Всегда, когда дерби – ответственность высока и для игроков, и для тренеров. На наш взгляд игра должна была понравиться болельщикам и одной, и другой команды. В первом тайме несколько моментов имели они, во втором – несколько моментов у нас. Считаю, что счёт по игре.
Поблагодарили ребят за то, что отдают все силы. У нас была небольшая пауза между матчами – всего два дня. Так что ребята молодцы: восстановились и сыграли неплохую игру.
Чего не хватило для победы? Последнего касания, последнего удара. Было несколько моментов, но эти моменты не дотянули до того, чтобы мы забили гол».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» узнали, с кем сразятся за выход в 1/8 финала
Именно в этой стране вскоре состоится финальная часть розыгрыша ЧМ-2022 по футболу