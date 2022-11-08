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  4. Бенжамен МЕНДИ: «Тюрьма научила меня ценить деньги»
Англия
08 ноября 2022, 15:24 |
982
0

Бенжамен МЕНДИ: «Тюрьма научила меня ценить деньги»

Защитник «Манчестер Сити» выступил в суде

08 ноября 2022, 15:24 |
982
0
Бенжамен МЕНДИ: «Тюрьма научила меня ценить деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Менди

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, которого обвиняют в нескольких изнасилованиях, вчера выступил на заседании Королевского суда Честера и рассказал о своем пребывании в тюрьме с августа 2021 года по январь 2022 года:

«Когда я был в тюрьме, осознал очень многое. Те вечеринки, которые я устраивал... Внутри меня была боль.

На протяжении всей жизни у меня не было времени для того, чтобы задуматься – что же я делаю. Там, в тюрьме, я был один, сидел целый день. Единственное, что можно делать – думать.

Я зарабатывал 4 фунта в день, и впервые был бережлив. Думал: «Мне нужно купить это, но если я это куплю, то не смогу получить вот то». В той жизни, что была у меня до этого, я покупал все что хотел. Так что эта ситуация научила меня ценить деньги. Мне там было грустно, но в то же время у понял многое о жизни, осознал, каким я был».

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Источник Sky Sports
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