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WTA
08 ноября 2022, 15:13 | Обновлено 08 ноября 2022, 15:14
135
0

Людмила КИЧЕНОК: «В первые дни на Итоговом турнире травмировала мышцу»

Украинская теннисистка – о выступлении на соревнованиях в Техасе

08 ноября 2022, 15:13 | Обновлено 08 ноября 2022, 15:14
135
0
Людмила КИЧЕНОК: «В первые дни на Итоговом турнире травмировала мышцу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок (слева)

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала выступление на Итоговом турнире WTA, где она в паре с Аленой Остапенко из Латвии дошла до полуфинала.

«Честно говоря, у меня такие интересные ощущения, потому что я впервые играла в таком формате. Ты проигрываешь, но у тебя есть еще шансы выйти в полуфинал. Честно говоря, мы на это не надеялись, когда проиграли первые два матча, но дальше так сложилось, что вышли. Жаль, что проиграли, это были не лучшие наши матчи в этом сезоне. Но это теннис, это игра, и нужно будет благодарны за этот сезон, что мы закончили год в топ-8 лучших команд мира.

Было немного досадно, что в первые дни травмировала мышцу здесь. Не могла полноценно тренироваться, но играла с тейпом и все было нормально. Но это помешало полноценно тренироваться и делать то, что мы хотели», – сказала Люда.

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Источник Суспильне спорт
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