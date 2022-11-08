Чемпионат мира08 ноября 2022, 15:03 |
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ВИНИСИУС Жуниор: «Уже чувствуем атмосферу Кубка мира»
Вингер сборной Бразилии надеется завоевать титул
08 ноября 2022, 15:03 |
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Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор у себя в соцсетях поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022, который стартует 20 ноября:
«Мы уже начинаем ощущать атмосферу Кубка мира. Какой невероятный момент! Давайте вместе пойдем за шестым чемпионским титулом и радостью для нашего народа», – написал Винисиус Жуниор.
Вчера была опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022. На групповом этапе Бразилия сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
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