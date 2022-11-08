Источник: Кривбасс не планирует увольнять Вернидуба
Игорь Цыганык рассказал о ситуации в клубе
Журналист Игорь Цыганык сообщил, что руководство «Кривбасса» не собирается увольнять тренера Юрия Вернидуба, который неудачно начал нынешний сезон.
«Оставка Вернидуба сейчас невозможна. Я знаю, что президент клуба Караманиц доверяет Вернидубу, очень хотел этого наставника».
«Возможно, селекционно команда не совсем соответствует уровню УПЛ. И на этом этапе увольнять тренера не будут. Есть объективные причины, идет формирование команды».
«Если вы спрашиваете, реальна ли отставка Вернидуба, то ответ — нет», — сказал Цыганык.
Команда в 10-ти турах выиграла лишь 1 матч и набрала шесть очков, а наставник говорил о готовности покинуть команду, если так решит руководство.
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