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  4. Источник: Кривбасс не планирует увольнять Вернидуба
Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 19:28 |
532
6

Источник: Кривбасс не планирует увольнять Вернидуба

Игорь Цыганык рассказал о ситуации в клубе

08 ноября 2022, 19:28 |
532
6
Источник: Кривбасс не планирует увольнять Вернидуба
ФК Кривбас

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что руководство «Кривбасса» не собирается увольнять тренера Юрия Вернидуба, который неудачно начал нынешний сезон.

«Оставка Вернидуба сейчас невозможна. Я знаю, что президент клуба Караманиц доверяет Вернидубу, очень хотел этого наставника».

«Возможно, селекционно команда не совсем соответствует уровню УПЛ. И на этом этапе увольнять тренера не будут. Есть объективные причины, идет формирование команды».

«Если вы спрашиваете, реальна ли отставка Вернидуба, то ответ — нет», — сказал Цыганык.

Команда в 10-ти турах выиграла лишь 1 матч и набрала шесть очков, а наставник говорил о готовности покинуть команду, если так решит руководство.

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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 6
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Veter
Не надо было делать громких заявлений перед началом чемпионата.
А так, всем понятно, что команде главное сохранить прописку.
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Lion
Хорошо тренировать 11 легионеров....
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