ЛЕОНЕНКО: «Видимо, арбитр решил поздравить Цыганкова и дал пенальти»

Экс-футболист и футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире авторского канала на YouTube прокомментировал назначение спорного пенальти в матче 11-го тура чемпионата Украины одесский «Черноморец» – «Динамо» (0:3).

«У Цыганкова была 150-я игра, видимо, арбитр Коваленко решил его поздравить и дал пенальти. Думаю, что Григорчук по этому поводу недоволен. Мне даже написали в Ютубе комментарий: «Цыганков бежал, бежал и упал», – сказал Леоненко.

Отметим, что Цыганков открыл счет на 25-й минуте встречи.