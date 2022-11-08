ЛЕОНЕНКО: «Видимо, арбитр решил поздравить Цыганкова и дал пенальти»
Футбольный эксперт – о спорном эпизоде в матче чемпионата Украины
Экс-футболист и футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире авторского канала на YouTube прокомментировал назначение спорного пенальти в матче 11-го тура чемпионата Украины одесский «Черноморец» – «Динамо» (0:3).
«У Цыганкова была 150-я игра, видимо, арбитр Коваленко решил его поздравить и дал пенальти. Думаю, что Григорчук по этому поводу недоволен. Мне даже написали в Ютубе комментарий: «Цыганков бежал, бежал и упал», – сказал Леоненко.
Отметим, что Цыганков открыл счет на 25-й минуте встречи.
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Там, чистий і безсумнівний пенальті. Просто у Сетанти така погана якість трансліції і повторів, що там не видно нічого. Але гроші за таку якість отримувати хочуть.