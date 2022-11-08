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  4. ЛЕОНЕНКО: «Видимо, арбитр решил поздравить Цыганкова и дал пенальти»
Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 14:25 |
837
4

ЛЕОНЕНКО: «Видимо, арбитр решил поздравить Цыганкова и дал пенальти»

Футбольный эксперт – о спорном эпизоде в матче чемпионата Украины

08 ноября 2022, 14:25 |
837
4
ЛЕОНЕНКО: «Видимо, арбитр решил поздравить Цыганкова и дал пенальти»
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Экс-футболист и футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире авторского канала на YouTube прокомментировал назначение спорного пенальти в матче 11-го тура чемпионата Украины одесский «Черноморец» – «Динамо» (0:3).

«У Цыганкова была 150-я игра, видимо, арбитр Коваленко решил его поздравить и дал пенальти. Думаю, что Григорчук по этому поводу недоволен. Мне даже написали в Ютубе комментарий: «Цыганков бежал, бежал и упал», – сказал Леоненко.

Отметим, что Цыганков открыл счет на 25-й минуте встречи.

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Источник Youtube-канал Виктора Леоненко
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Комментарии 4
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Віталій Яценко
Ага і тому Селін абсолютно не протестував, бо ж пенальті не було і він теж хотів Циганкова привітати...
Там, чистий і безсумнівний пенальті. Просто у Сетанти така погана якість трансліції і повторів, що там не видно нічого. Але гроші за таку якість отримувати хочуть.
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0
AK.228
Леон правий, пеналь лівий
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0
DK1961
Алколеоненко пил, пил, пил и упал (коты).
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-2
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