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  4. Йожеф САБО: «Дай Бог, чтобы Шахтер продал Мудрика за 25-30 миллионов»
Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 13:45 |
1407
4

Йожеф САБО: «Дай Бог, чтобы Шахтер продал Мудрика за 25-30 миллионов»

Специалист не верит в то, что Михаила смогут продать дороже

08 ноября 2022, 13:45 |
1407
4
Йожеф САБО: «Дай Бог, чтобы Шахтер продал Мудрика за 25-30 миллионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил следующего соперника «Шахтера» в еврокубках.

– Что скажете о перспективах «Шахтера» в соперничестве с «Ренном»?
– Для дончан это нормальный жребий. Увидим, как они будут выглядеть позже, поближе к матчам с французами. Ведь если «Шахтер» продаст Мудрика, то этот факт тоже будет иметь значение. Немало шума было вокруг этого парня: мол, он уже стоит 100 миллионов евро. Но это, на мой взгляд, очень много. Дай Бог, чтобы донецкий клуб продал его за 25-30 миллионов.

Впрочем, вернемся к «Ренну». Повторюсь: это нормальный соперник, и я думаю, что пройти его «Шахтеру» по силам. Мы видели «Ренн» по поединкам с «Динамо» – это хорошая команда. В чемпионате Франции она делит третье-четвертое места, что свидетельствует о ее высоком уровне. Учитывая, что «Шахтер» должен встретиться с «Ренном» только во второй половине февраля, время для того, чтобы тренерский штаб «горняков» изучил соперника самым тщательным образом, еще есть. Вполне возможно, что Игорь Йовичевич поговорит об особенностях игры и игроках французской команды с тренерами «Динамо».

Хотя могу сказать, что февраль месяц для наших команд традиционно непрост. Я ведь не знаю, как «Шахтер» будет готовиться к еврокубковым поединкам и весенней части чемпионата. В первой встрече горняки должны принимать соперника на стадионе, который служит домашним. Я так понимаю, что им будет «Пепси-Арена» в Варшаве, – сказал Сабо.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Шахтер» будет просить более 60-65 миллионов евро за Мудрика.

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Источник UA-Football
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Комментарии 4
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Dreifus
Хорошо потролил.
Знает, чертяка, что такими заявлениями серьезную реакцию вызовет.
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+1
NemaScall
Хто назвав Сабу фахівцем? 
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0
Veter
Дай Бог, что бы Мудрика не продали ещё года 3.)
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-3
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