Йожеф САБО: «Дай Бог, чтобы Шахтер продал Мудрика за 25-30 миллионов»
Специалист не верит в то, что Михаила смогут продать дороже
Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил следующего соперника «Шахтера» в еврокубках.
– Что скажете о перспективах «Шахтера» в соперничестве с «Ренном»?
– Для дончан это нормальный жребий. Увидим, как они будут выглядеть позже, поближе к матчам с французами. Ведь если «Шахтер» продаст Мудрика, то этот факт тоже будет иметь значение. Немало шума было вокруг этого парня: мол, он уже стоит 100 миллионов евро. Но это, на мой взгляд, очень много. Дай Бог, чтобы донецкий клуб продал его за 25-30 миллионов.
Впрочем, вернемся к «Ренну». Повторюсь: это нормальный соперник, и я думаю, что пройти его «Шахтеру» по силам. Мы видели «Ренн» по поединкам с «Динамо» – это хорошая команда. В чемпионате Франции она делит третье-четвертое места, что свидетельствует о ее высоком уровне. Учитывая, что «Шахтер» должен встретиться с «Ренном» только во второй половине февраля, время для того, чтобы тренерский штаб «горняков» изучил соперника самым тщательным образом, еще есть. Вполне возможно, что Игорь Йовичевич поговорит об особенностях игры и игроках французской команды с тренерами «Динамо».
Хотя могу сказать, что февраль месяц для наших команд традиционно непрост. Я ведь не знаю, как «Шахтер» будет готовиться к еврокубковым поединкам и весенней части чемпионата. В первой встрече горняки должны принимать соперника на стадионе, который служит домашним. Я так понимаю, что им будет «Пепси-Арена» в Варшаве, – сказал Сабо.
Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Шахтер» будет просить более 60-65 миллионов евро за Мудрика.
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