Украина. Премьер лига06 ноября 2022, 13:40 |
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Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
«Арсенал» – главный фаворит в борьбе за украинца
06 ноября 2022, 13:40 |
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Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился своей информацией по поводу возможного трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрика:
«Погоня за Мудриком началась. В нем до сих пор заинтересован «Арсенал». «Шахтер» будет просить более 60-65 миллионов евро».
Ранее коллега Романо Николо Скира сообщил, что «Арсенал» готовит большое предложение по Мудрику.
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Комментарии 1
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Будет момент в этой продаже когда очередь за мудриком разойдется .Останется один человек .И когда ему скажут Забирай Мудрика .Он ответит Кто это ?
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