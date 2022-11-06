Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился своей информацией по поводу возможного трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрика:

«Погоня за Мудриком началась. В нем до сих пор заинтересован «Арсенал». «Шахтер» будет просить более 60-65 миллионов евро».

Ранее коллега Романо Николо Скира сообщил, что «Арсенал» готовит большое предложение по Мудрику.