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  4. Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 13:40 |
317
1

Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика

«Арсенал» – главный фаворит в борьбе за украинца

06 ноября 2022, 13:40 |
317
1
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился своей информацией по поводу возможного трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрика:

«Погоня за Мудриком началась. В нем до сих пор заинтересован «Арсенал». «Шахтер» будет просить более 60-65 миллионов евро».

Ранее коллега Романо Николо Скира сообщил, что «Арсенал» готовит большое предложение по Мудрику.

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Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
Фабрицио Романо Арсенал Лондон Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Александр Чернов
Будет момент в этой продаже когда очередь за мудриком разойдется .Останется один человек .И когда ему скажут Забирай Мудрика .Он ответит Кто это ?
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