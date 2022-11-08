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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 13:30 | Обновлено 08 ноября 2022, 13:38
1352
0

Источник: Караваев зимой начнет переговоры с Динамо

Игорь Цыганык поделился информацией о продлении контракта Александра с киевским клубом

08 ноября 2022, 13:30 | Обновлено 08 ноября 2022, 13:38
1352
0
Источник: Караваев зимой начнет переговоры с Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Киевский футбольный клуб «Динамо» начнет переговоры с украинским полузащитником Александром Караваевым по новому соглашению.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык:

«Могу вам сказать, что зимой начнутся разговоры о новом соглашении Караваева с «Динамо». Относительно того, будут или не будут продолжать – это уже как договорятся между собой футболист и клуб.

Думаю, что клуб будет делать предложение Караваеву. От слова Луческу будет многое зависеть».

Ранее Александр Караваев с другими игроками киевского «Динамо» провел встречу с фанатами в Польше.

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Игорь Цыганык Динамо Киев Александр Караваев продление контракта
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Источник Циганик LIVE
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