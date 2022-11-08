Источник: Караваев зимой начнет переговоры с Динамо
Игорь Цыганык поделился информацией о продлении контракта Александра с киевским клубом
Киевский футбольный клуб «Динамо» начнет переговоры с украинским полузащитником Александром Караваевым по новому соглашению.
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык:
«Могу вам сказать, что зимой начнутся разговоры о новом соглашении Караваева с «Динамо». Относительно того, будут или не будут продолжать – это уже как договорятся между собой футболист и клуб.
Думаю, что клуб будет делать предложение Караваеву. От слова Луческу будет многое зависеть».
Ранее Александр Караваев с другими игроками киевского «Динамо» провел встречу с фанатами в Польше.
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