Источник: Караваев зимой начнет переговоры с Динамо

Киевский футбольный клуб «Динамо» начнет переговоры с украинским полузащитником Александром Караваевым по новому соглашению.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык:

«Могу вам сказать, что зимой начнутся разговоры о новом соглашении Караваева с «Динамо». Относительно того, будут или не будут продолжать – это уже как договорятся между собой футболист и клуб.

Думаю, что клуб будет делать предложение Караваеву. От слова Луческу будет многое зависеть».

Ранее Александр Караваев с другими игроками киевского «Динамо» провел встречу с фанатами в Польше.