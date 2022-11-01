Украина. Премьер лига01 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 01 ноября 2022, 20:31
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ФОТО. Игроки Динамо провели встречу с фанами в Польше
Цыганков, Караваев, Забарный и Сирота пообщались с болельщиками
01 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 01 ноября 2022, 20:31
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Перед матчем Лиги Европы против «Фенербахче» футболисты «Динамо» Виктор Цыганков, Александр Караваев, Илья Забарный и Александр Сирота в Польше встретились с болельщиками киевлян.
Несколько сотен поклонников «бело-синих» посетили встречу, чтобы увидеться и пообщаться с любимыми игроками, получить автографы и сделать фотографии на память.
Игра 3 ноября станет последней для киевлян в нынешнем евросезоне.
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