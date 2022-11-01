ФОТО. Игроки Динамо провели встречу с фанами в Польше

Перед матчем Лиги Европы против «Фенербахче» футболисты «Динамо» Виктор Цыганков, Александр Караваев, Илья Забарный и Александр Сирота в Польше встретились с болельщиками киевлян.

Несколько сотен поклонников «бело-синих» посетили встречу, чтобы увидеться и пообщаться с любимыми игроками, получить автографы и сделать фотографии на память.

Игра 3 ноября станет последней для киевлян в нынешнем евросезоне.