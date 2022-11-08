Металлист – Металлист 1925. Без легионеров в старте

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 12-го чемпионата Украины по футболу между «Металлистом» и «Металлистом 1925». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

Стартовые составы команд:

«Металлист»: Костик, Каплиенко, Федорив, Мизюк, Романюк, Панасенко, Танковский, Демченко, Картушов, Прядун, Подлепенец

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Кравченко, Габелок, Русин, Ременюк, Зубков

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию игры.