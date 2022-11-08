Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке

На прошлой неделе женщины сыграли Итоговый турнир WTA, по результатам которого стало известно распределение мест в первой десятке по итогам сезона.

Первая тройка осталась прежней, на четвертое место поднялась победительница WTA Finals Каролин Гарсия. Также в топ-5 вернулась финалистка Арина Соболенко.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина покинула первую полусотню, Даяна Ястремская вылетела из топ-100. Личный рекорд установила Дарья Снигур – 106-я позиция, немного поднялась и Марта Костюк. Чуть ниже неплохо добавили Катерина Володько и Дарья Лопатецкая, Катарина Завацкая продолжает терять позиции.

Украинки в рейтинге WTA





Людмила Киченок дошла до полуфинала парного Итогового турнира WTA и завершила год на девятой строчке мировой классификации, выше она еще не поднималась. Марта Костюк в парном рейтинге сохранила 46-ю позицию, Надежда Киченок поднялась на 77-е место.

Топ-10 парного рейтинга WTA