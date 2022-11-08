Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке
WTA
08 ноября 2022, 12:23 | Обновлено 08 ноября 2022, 12:24
717
0

Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке

Калинина покинула топ-50, Ястремская вылетела из первой сотни

08 ноября 2022, 12:23 | Обновлено 08 ноября 2022, 12:24
717
0
Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

На прошлой неделе женщины сыграли Итоговый турнир WTA, по результатам которого стало известно распределение мест в первой десятке по итогам сезона.

Первая тройка осталась прежней, на четвертое место поднялась победительница WTA Finals Каролин Гарсия. Также в топ-5 вернулась финалистка Арина Соболенко.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина покинула первую полусотню, Даяна Ястремская вылетела из топ-100. Личный рекорд установила Дарья Снигур – 106-я позиция, немного поднялась и Марта Костюк. Чуть ниже неплохо добавили Катерина Володько и Дарья Лопатецкая, Катарина Завацкая продолжает терять позиции.

Украинки в рейтинге WTA


Людмила Киченок дошла до полуфинала парного Итогового турнира WTA и завершила год на девятой строчке мировой классификации, выше она еще не поднималась. Марта Костюк в парном рейтинге сохранила 46-ю позицию, Надежда Киченок поднялась на 77-е место.

Топ-10 парного рейтинга WTA

По теме:
Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Чили
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Арина Соболенко – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Каролин Гарсия Арина Соболенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
Футбол | 07 ноября 2022, 13:58 13
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция

7 ноября в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы

Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Футбол | 07 ноября 2022, 16:40 4
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»

Во французском клубе оценили жребий

Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Футбол | 07.11.2022, 14:17
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
ВИДЕО. Вторая ракетка мира сделала Киченок массаж после Итогового турнира
Теннис | 07.11.2022, 13:49
ВИДЕО. Вторая ракетка мира сделала Киченок массаж после Итогового турнира
ВИДЕО. Вторая ракетка мира сделала Киченок массаж после Итогового турнира
Спорт миллиардеров. Верблюжьи бега – эндемичное развлечение Катара
Футбол | 08.11.2022, 09:00
Спорт миллиардеров. Верблюжьи бега – эндемичное развлечение Катара
Спорт миллиардеров. Верблюжьи бега – эндемичное развлечение Катара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
06.11.2022, 13:40 9
Футбол
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
07.11.2022, 07:40 2
Теннис
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
07.11.2022, 09:26 6
Футбол
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
07.11.2022, 15:11 2
Бокс
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
06.11.2022, 16:57 78
Футбол
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
07.11.2022, 22:50 2
Футбол
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
07.11.2022, 16:22
Другие виды
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
06.11.2022, 18:47 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности