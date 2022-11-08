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  4. Дидье Дрогба опроверг слухи о том, что он сменил религию
Англия
08 ноября 2022, 11:40 |
135
0

Дидье Дрогба опроверг слухи о том, что он сменил религию

Случилось недоразумение

08 ноября 2022, 11:40 |
135
0
Дидье Дрогба опроверг слухи о том, что он сменил религию
Instagram. Дидье Дрогба

Вчера, 7 ноября, появилась информация, что легендарный нападающий «Челси» и сборной Кот Д'ивуара Дидье Дрогба сменил религию и принял ислам.

Дело в том, что известный проповедник доктор Мухаммад Салах (не путать с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля») поделился фотографиями с Дрогба с церемонии смены вероисповедания на своей официальной странице в Facebook. Но в последствии фото были удалены.

«Эта история набирает обороты, но я не сменил религию. Это был просто способ выразить уважение моим друзьям, которые являются мусульманами. Извините за недоразумение», – написал Дрогба.

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Дидье Дрогба религия
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