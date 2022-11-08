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  4. Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Сделаем все, чтоб пройти на Евро как можно дальше»
Молодежные турниры
08 ноября 2022, 11:22 |
122
0

Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Сделаем все, чтоб пройти на Евро как можно дальше»

Полузащитник молодежной сборной Украины и донецкого «Шахтера» – про жеребьевку Евро-2023

08 ноября 2022, 11:22 |
122
0
Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Сделаем все, чтоб пройти на Евро как можно дальше»
Instagram. Дмитрий Крыськив

Полузащитник донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Дмитрий Крыськив поделился мыслями о жеребьевке финальной части Евро-2023 (U-21), по результатам которой украинская сборная оказалась в группе с Испанией, Хорватией и Румынией:

«Молодежная сборная Хорватии — очень сильная сборная. Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич сказал, что это будет интересный матч и он хочет его обязательно увидеть. Он хорошо знает хорватскую молодежь.

Секреты румынской сборной привезут динамовцы — им их, вероятно, раскроет Мирча Луческу. Я помню выездной матч против румын в прошлом отборочном цикле — у них была хорошая команда.

Ну а представлять сборную Испании вообще нет излишней необходимости. Как бы там ни было, для нас это будет настоящий праздник, и мы, пройдя такой долгий и сложный путь на это Евро, сделаем все, чтобы пройти как можно дальше».

Отметим, что финальная часть Евро-2023 (U-21) пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года в Румынии и Грузии. По две сильнейшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал турнира.

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Дмитрий Крыськив сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 жеребьевка
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Источник zbirna.com
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