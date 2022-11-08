Экс-вратарь Шахтера продолжит карьеру в Армении

Экс-вратарь донецкого «Шахтера» Евгений Гриценко продолжит карьеру в чемпионате Армении.

Украинский голкипер подписал контракт с ФК «Ван».

«Наша команда подписывает новичка. Украинский голкипер Евгений Гриценко перешел в «Ван». 27-летний футболист является воспитанником донецкого «Шахтера». Также он сыграл три матча за молодежную сборную Украины», – написал клуб на своем официальном сайте.

Отметим, что Евгений является воспитанником «Шахтера» и провел в клубе более 20 лет, но так и не сыграл в УПЛ. В июле 2022 года Евгений объявил об уходе из донецкой команды.