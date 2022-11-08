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08 ноября 2022, 09:20 |
921
0

Экс-игрок Динамо оформил дубль в Израиле

Илья Шкурин принес победу «Маккаби» Петах-Тиква

08 ноября 2022, 09:20 |
921
0
Экс-игрок Динамо оформил дубль в Израиле
Instagram. Илья Шкурин

Экс-форвард киевского «Динамо» Илья Шкурин оформил дубль в чемпионате Израиля.

12 ноября состоялся матч 12-го тура чемпионата Израиля между «Маккаби» Петах-Тиква и «Бней Иегуда». Игра завершилась со счетом 2:1. На 46 и 65 минутах отличился Илья Шкурин.

Отметим, что Илья выступал за киевское «Динамо» в первой половине сезона 2021/2022. В составе украинского клуба он провел 13 матчей и отличился 5 ассистами. В сентябре 2022 года Шкурин перебрался в Израиль.

Сейчас, за «Маккаби» Петах-Тиква, Илья сыграл 9 матчей и забил 5 голов. «Маккаби» Петах-Тиква является лидером национального чемпионата. После 12 туров команда располагается на первом месте имея в своем активе 29 очков.

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Источник: Цыганков намерен сменить клуб в ближайшее время
Илья Шкурин Динамо Киев Маккаби Петах-Тиква чемпионат Израиля по футболу Бней Иегуда
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Источник Sport.ua
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