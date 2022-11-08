Экс-игрок Динамо оформил дубль в Израиле

Экс-форвард киевского «Динамо» Илья Шкурин оформил дубль в чемпионате Израиля.

12 ноября состоялся матч 12-го тура чемпионата Израиля между «Маккаби» Петах-Тиква и «Бней Иегуда». Игра завершилась со счетом 2:1. На 46 и 65 минутах отличился Илья Шкурин.

Отметим, что Илья выступал за киевское «Динамо» в первой половине сезона 2021/2022. В составе украинского клуба он провел 13 матчей и отличился 5 ассистами. В сентябре 2022 года Шкурин перебрался в Израиль.

Сейчас, за «Маккаби» Петах-Тиква, Илья сыграл 9 матчей и забил 5 голов. «Маккаби» Петах-Тиква является лидером национального чемпионата. После 12 туров команда располагается на первом месте имея в своем активе 29 очков.