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05 сентября 2022, 18:38 |
559
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо перешел в Маккаби Петах-Тиква

Илья Шкурин продолжит карьеру в Израиле

05 сентября 2022, 18:38 |
559
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо перешел в Маккаби Петах-Тиква
ФК Динамо Киев. Илья Шкурин

Израильский клуб «Маккаби» Петах-Тиква официально сообщил о подписании форварда Ильи Шкурина. Контракт с 23-летним белорусом рассчитан на один год.

Права на Шкурина принадлежат московскому ЦСКА. Форвард воспользовался правилом ФИФА и приостановил действие своего контракта с ЦСКА.

Первую половину прошлого сезона Шкурин провел в аренде в «Динамо» Киев, а вторую – в польском «Ракуве». За «Динамо» отличился 5 ассистами в 11 матчах во всех турнирах.

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Источник Sport.ua
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