Другие новости05 сентября 2022, 18:38 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо перешел в Маккаби Петах-Тиква
Илья Шкурин продолжит карьеру в Израиле
05 сентября 2022, 18:38 |
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Израильский клуб «Маккаби» Петах-Тиква официально сообщил о подписании форварда Ильи Шкурина. Контракт с 23-летним белорусом рассчитан на один год.
Права на Шкурина принадлежат московскому ЦСКА. Форвард воспользовался правилом ФИФА и приостановил действие своего контракта с ЦСКА.
Первую половину прошлого сезона Шкурин провел в аренде в «Динамо» Киев, а вторую – в польском «Ракуве». За «Динамо» отличился 5 ассистами в 11 матчах во всех турнирах.
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