ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо перешел в Маккаби Петах-Тиква

Израильский клуб «Маккаби» Петах-Тиква официально сообщил о подписании форварда Ильи Шкурина. Контракт с 23-летним белорусом рассчитан на один год.

Права на Шкурина принадлежат московскому ЦСКА. Форвард воспользовался правилом ФИФА и приостановил действие своего контракта с ЦСКА.

Первую половину прошлого сезона Шкурин провел в аренде в «Динамо» Киев, а вторую – в польском «Ракуве». За «Динамо» отличился 5 ассистами в 11 матчах во всех турнирах.