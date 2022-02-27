ОФИЦИАЛЬНО. Шкурин покинул Динамо и отправился в Польшу

Белорусский форвард Илья Шкурин, выступавший на правах аренды за «Динамо», досрочно покинул киевский клуб.
Шкурин продолжит карьеру в польском «Ракуве», где будет выступать на правах аренды из московского ЦСКА. Арендное соглашение рассчитано до конца 2022 года. К тому же, «Ракув» имеет право выкупа футболиста за 1 миллион евро.
В «Динамо» белорус перешел летом прошлого года и должен был выступать за киевлян до 30 июня 2022-го.
Источник — Sport.ua
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