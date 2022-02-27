ОФИЦИАЛЬНО. Шкурин покинул Динамо и отправился в Польшу

Белорусский форвард продолжит карьеру в «Ракуве»

  • 27.02.2022 04:32
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ОФИЦИАЛЬНО. Шкурин покинул Динамо и отправился в Польшу
© ФК Ракув

Белорусский форвард Илья Шкурин, выступавший на правах аренды за «Динамо», досрочно покинул киевский клуб.

Шкурин продолжит карьеру в польском «Ракуве», где будет выступать на правах аренды из московского ЦСКА. Арендное соглашение рассчитано до конца 2022 года. К тому же, «Ракув» имеет право выкупа футболиста за 1 миллион евро.

В «Динамо» белорус перешел летом прошлого года и должен был выступать за киевлян до 30 июня 2022-го.

Источник — Sport.ua

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