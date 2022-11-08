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  4. Мальдини признан лучшим футбольным менеджером в Европе
Италия
08 ноября 2022, 08:44 |
776
0

Мальдини признан лучшим футбольным менеджером в Европе

Техдиректор «Милана» получил награду в рамках Golden Boy Awards 2022

08 ноября 2022, 08:44 |
776
0
Мальдини признан лучшим футбольным менеджером в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора «Милана», стал победителем в номинации «лучший европейский менеджер». Это произошло во время вручения наград Golden Boy Awards 2022.

Напомним, что Мальдини всю свою игровую карьеру провел в составе «Милана». Летом 2018 года он был утвержден на посту директора по развитию клуба, а через год стал техническим директором.

В сезоне-2021/2022 «россонери» впервые за 11 лет стали чемпионами Серии А. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии подопечные Стефано Пиоли с 29 баллами располагаются на второй позиции в турнирной таблице.

Напомним, летом Мальдини продлил контракт с «Миланом».

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Источник ФК Милан
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