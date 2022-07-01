Мальдини остается. Милан продлил контракты с топ-менеджерами

«Милан» официально сообщил о продлении контрактов с двумя топ-менеджерами клуба. Речь идет о техническом директоре Паоло Мальдини и спортивном директоре Фредерике Массаре.

Контракты обеих функционеров истекли вчера. Новые соглашения рассчитаны до лета 2024 года.

Ранее «Милан» продлил контракт с техническим спонсором клуба, компанией «Puma».