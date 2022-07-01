Италия01 июля 2022, 21:31 |
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Мальдини остается. Милан продлил контракты с топ-менеджерами
Паоло Мальдини и Фредерик Массара останутся в клубе
01 июля 2022, 21:31 |
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«Милан» официально сообщил о продлении контрактов с двумя топ-менеджерами клуба. Речь идет о техническом директоре Паоло Мальдини и спортивном директоре Фредерике Массаре.
Контракты обеих функционеров истекли вчера. Новые соглашения рассчитаны до лета 2024 года.
Ранее «Милан» продлил контракт с техническим спонсором клуба, компанией «Puma».
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