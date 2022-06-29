Милан продлил контракт с техническим спонсором

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с техническим спонсором команды, компанией «Puma».

Сделка рассчитана до лета 2028 года. Ежегодный доход «Милана» от контракта увеличится с 20 до 30 миллионов евро. «Puma» является техническим спонсором «Милана» с 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» подпишет Дивока Ориги.