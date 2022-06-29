Италия29 июня 2022, 15:59 |
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Милан продлил контракт с техническим спонсором
Чемпионы Италии продолжат сотрудничать с «Puma»
29 июня 2022, 15:59 |
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«Милан» официально сообщил о продлении контракта с техническим спонсором команды, компанией «Puma».
Сделка рассчитана до лета 2028 года. Ежегодный доход «Милана» от контракта увеличится с 20 до 30 миллионов евро. «Puma» является техническим спонсором «Милана» с 2018 года.
Ранее сообщалось о том, что «Милан» подпишет Дивока Ориги.
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