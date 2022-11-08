В среду, 9 ноября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» примет «Днепр-1».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Колос» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Днепр-1».