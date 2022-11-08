Тибо КУРТУА: «В этом году «Реал» пропускает много глупых голов»
Бельгиец – о надежности оборонительной линии мадридской команды
Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал оценку поражению «сливочных» в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (2:3). 30-летний страж ворот заявил, что в этом сезоне подопечные Карло Анчелотти пропускают много нелепых голов.
«Райо» проводит отличный сезон, и мы знали, что это будет сложная игра. Уже в первом тайме мы не справились с задачей. Наверное, на нашей физической форме сказывается большое количество игр. Думаю, что ничья с «Жироной» была более неудачной игрой. Сегодня просто был не наш день, а соперник провел хорошую встречу.
В этом году «Реал» пропускает очень много глупых голов из-за того, что игроки не сконцентрированы на 100%», – рассказал Куртуа.
Ранее сообщалось, что «Реал» повторил худшую пропускную серию, начиная с сезона-2013/2014.
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