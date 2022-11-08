А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14

В гостевой встрече 13-го тура чемпионата Испании «Реал» в мадридском дерби потерпел поражение от «Райо Вальекано» – 2:3.

Таким образом, в пассиве у «галактикос» после 13 проведенных встреч в Ла Лиге значатся 13 пропущенных голов. Команда пропускала голы в 11 встречах из 13-ти.

Команда Карло Анчелотти смогла сыграть на ноль лишь в двух поединках – против «Хетафе» (1:0) и «Эльче» (3:0). К слову, в обоих этих поединках ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин.

2 «сухих» матча из 13 – это худший результат «Реала», начиная с сезона-2013/2014. Тогда командой также руководил Анчелотти.