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  4. А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
Испания
08 ноября 2022, 03:00 | Обновлено 08 ноября 2022, 03:40
217
0

А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14

«Сливочные» проиграли «Райо Вальекано»

08 ноября 2022, 03:00 | Обновлено 08 ноября 2022, 03:40
217
0
А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
Getty Images/Global Images Ukraine

В гостевой встрече 13-го тура чемпионата Испании «Реал» в мадридском дерби потерпел поражение от «Райо Вальекано» – 2:3.

Таким образом, в пассиве у «галактикос» после 13 проведенных встреч в Ла Лиге значатся 13 пропущенных голов. Команда пропускала голы в 11 встречах из 13-ти.

Команда Карло Анчелотти смогла сыграть на ноль лишь в двух поединках – против «Хетафе» (1:0) и «Эльче» (3:0). К слову, в обоих этих поединках ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин.

2 «сухих» матча из 13 – это худший результат «Реала», начиная с сезона-2013/2014. Тогда командой также руководил Анчелотти.

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Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано - Реал Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа
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Источник Opta
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