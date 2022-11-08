ВИДЕО. Как юниоры Руха прошли Галатасарай на пути в евровесну

Львовский «Рух» обыграл турецкий «Галатасарай» и вышел в весенний раунд Юношеской лиги УЕФА.

Юниоры львовского клуба дважды обыграли сверстников из турецкого «Галатасарая». Неделей ранее первый матч завершился победой молодежи «Руха» с таким же счетом 3:1.

🏆 Юношеская лига УЕФА

2-й раунд, ответный матч, 2 ноября, Сталевая Воля (Польша)

Рух Львов U-19 (Украина) – Галатасарай U-19 (Турция) – 3:1

Голы: Федор, 11, 75, Русяк, 78 – Аксака, 90+2.

Первый матч – 3:1