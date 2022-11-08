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Молодежные турниры
08 ноября 2022, 01:39 |
94
0

ВИДЕО. Как юниоры Руха прошли Галатасарай на пути в евровесну

Львовский «Рух» U-19 дважды обыграл сверстников из турецкого «Галатасарая»

08 ноября 2022, 01:39 |
94
0
ВИДЕО. Как юниоры Руха прошли Галатасарай на пути в евровесну
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» обыграл турецкий «Галатасарай» и вышел в весенний раунд Юношеской лиги УЕФА.

Юниоры львовского клуба дважды обыграли сверстников из турецкого «Галатасарая». Неделей ранее первый матч завершился победой молодежи «Руха» с таким же счетом 3:1.

🏆 Юношеская лига УЕФА

2-й раунд, ответный матч, 2 ноября, Сталевая Воля (Польша)

Рух Львов U-19 (Украина) – Галатасарай U-19 (Турция) – 3:1

Голы: Федор, 11, 75, Русяк, 78 – Аксака, 90+2.

Первый матч – 3:1

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Источник Sport.ua
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