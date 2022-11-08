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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 00:59 | Обновлено 08 ноября 2022, 01:00
51
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Заря

В Киеве состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги

08 ноября 2022, 00:59 | Обновлено 08 ноября 2022, 01:00
51
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Заря
УПЛ

Во вторник, 8 ноября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» сыграет против «Зари».

Поединок пройдет в Киеве на УТК им. В. Банникова, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Ингулец» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Заря».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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