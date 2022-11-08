Украинский хавбек клуба «Ракув» Владислав Кочергин вошел в символическую сборную 16-го тура чемпионата Польши.

В матче «Ракува» 5 ноября против «Вислы» Плоцк (7:1) украинский полузащитник сделал дубль и получил от SofaScore высокую оценку 9.0.

«Ракув» набрал 38 очков и удерживает лидерство в чемпионате Польше, опережая «Легию» на 7 баллов.

Символическая сборная 16-го тура чемпионата Польши (SofaScore)