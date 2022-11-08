Польша08 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 08 ноября 2022, 00:41
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Кочергин вошел в символическую сборную 16-го тура чемпионата Польши
За матч «Ракува» украинский защитник получил от SofaScore высокую оценку 9.0
08 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 08 ноября 2022, 00:41
34
0
Украинский хавбек клуба «Ракув» Владислав Кочергин вошел в символическую сборную 16-го тура чемпионата Польши.
В матче «Ракува» 5 ноября против «Вислы» Плоцк (7:1) украинский полузащитник сделал дубль и получил от SofaScore высокую оценку 9.0.
«Ракув» набрал 38 очков и удерживает лидерство в чемпионате Польше, опережая «Легию» на 7 баллов.
Символическая сборная 16-го тура чемпионата Польши (SofaScore)
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