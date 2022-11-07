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Лига конференций
07 ноября 2022, 23:15 | Обновлено 07 ноября 2022, 23:28
1419
0

Днепр-1 против киприотов. Определено время игр 1/16 финала Лиги конференций

Стыковые матчи запланированы на 16 и 23 февраля 2023 года

07 ноября 2022, 23:15 | Обновлено 07 ноября 2022, 23:28
1419
0
Днепр-1 против киприотов. Определено время игр 1/16 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в 15:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций.

Соперником «Днепра-1» в 1/16 финала Лиги конференций стал АЕК Ларнака (Кипр).

Первый матч «Днепр-1» сыграет на выезде 16 февраля в 22:00, а ответную игру – дома 23 февраля в 19:45. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги конференций.

Эти команды уже играли в еврокубках в этом сезоне! Кипрский АЕК Ларнака дважды одолел «Днепр-1» в квалификации Q4 Лиги Европы (2:1, 3:0). А потом еще и выбил из еврокубков «Динамо» (1:0, 3:3), опередив киевлян в борьбе за третье место группы ЛЕ.

Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/16 финала Лиги конференций.

🏆 Лига конференций 2022/23. 1/16 финала

Даты матчей: 16 и 23 февраля 2023 года

Первые матчи, 16 февраля

Блок 1

  • 19:45. Карабах (Азербайджан) – Гент (Бельгия)
  • 19:45. Трабзонспор (Турция) – Базель (Швейцария)
  • 19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Лех Познань (Польша)
  • 19:45. Брага (Португалия) – Фиорентина (Италия)

Блок 2

  • 22:00. Лацио (Италия) – ЧФР Клуж (Румыния)
  • 22:00. АЕК Ларнака (Кипр) – Днепр-1 (Украина)
  • 22:00. Шериф (Молдова) – Партизан (Сербия)
  • 22:00. Лудогорец (Болгария) – Андерлехт (Бельгия)

Вторые матчи, 23 февраля

Блок 1

  • 19:45. ЧФР Клуж (Румыния) – Лацио (Италия)
  • 19:45. Днепр-1 (Украина) – АЕК Ларнака (Кипр)
  • 19:45. Партизан (Сербия) – Шериф (Молдова)
  • 19:45. Андерлехт (Бельгия) – Лудогорец (Болгария)

Блок 2

  • 22:00. Гент (Бельгия) – Карабах (Азербайджан)
  • 22:00. Базель (Швейцария) – Трабзонспор (Турция)
  • 22:00. Лех Познань (Польша) – Буде-Глимт (Норвегия)
  • 22:00. Фиорентина (Италия) – Брага (Португалия)

Команды, напрямую попавшие в 1/8 финала

  • Башакшехир (Турция)
  • Вест Хэм (Англия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Ницца (Франция)
  • АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • Юргорден (Швеция)
  • Сивасспор (Турция)
  • Слован Бр (Словакия)

Пары 1/16 финала

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Источник Sport.ua
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