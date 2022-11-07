Пенсия откладывается. Пике – в заявке Барселоны на матч с Осасуной

5 ноября Жерар Пике провел прощальный матч и завершил карьеру. Однако выход на пенсию защитнику «Барселоны» пришлось отложить: он вошел в заявку каталонцев на предстоящий матч Ла Лиги против «Осасуны», который состоится завтра, 8 ноября.

У «Барселоны» снова возникли большие кадровые проблемы в линии защиты, и Пике был включен в заявку на матч с «Осасуной». Суммарно Пике в нынешнем сезоне провел за «Барселону» 10 матчей во всех турнирах.