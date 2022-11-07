Руслан РОТАНЬ: «Пытались сделать ставку на наших легионеров»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал выбор состава на ноябрьский сбор команды:

«Организовать этот сбор было не очень просто, поскольку продолжается чемпионат Украины. Мы пытались сделать ставку на наших легионеров, а также на исполнителей, которые мало играют в своих клубах, хорошо понимая, что перед каждым стоят турнирные задания. У нас будет возможность пересмотреть тех кандидатов, за которыми мы давно следим.

Нужно быть готовыми, что в любой момент наши ведущие игроки могут понадобиться национальной команде. Также, готовясь к финальной части Евро-2023, мы не забываем, что уже в сентябре стартует новый отборочный цикл для молодежной сборной».