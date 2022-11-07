Шахтер 6-й раз в истории сразится в плей-офф с командой из Франции
Горняки ранее трижды преодолевали французский барьер
По результату жеребьевки 1/16-й финала Лиги Европы «Шахтеру» 6-й раз в истории предстоит сразиться с командой из Франции.
Ранее горняки по сумме двух встреч уступили «Монако» в 1/32-й Кубка УЕФА-1979/80 и «Лиллю» в 1/16-й КУ-2005/06, но взяли верх над «Нанси» в 1/16-й КУ-2006/07, «Марселем» в четвертьфинале КУ-2008/09 и «Монако» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2021/22.
Непосредственно с «Ренном» оранжево-черные провели один матч в групповом турнире Кубка УЕФА-2005/06, в котором отпраздновали викторию в гостях - 1:0. В целом же в 17 играх с французскими клубами «Шахтер» одержал 8 побед, 5 встреч завершил вничью, 4 проиграл, мячи 23-18. В свою очередь, «Ренн» в 7 матчах с украинцами 4 раза выходил победителем и 3 - оказывался побежденным (мячи 6-8).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Шахтер» против команд из Франции в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
1979/80
|
КУ
|
1/32
|
Монако
|
2:1 (д)
|
0:2 (г)
|
2005/06
|
КУ
|
ГТ
|
Ренн
|
1:0 (г)
|
|
2005/06
|
КУ
|
1/16
|
Лилль
|
2:3 (г)
|
0:0 (д)
|
2006/07
|
КУ
|
1/16
|
Нанси
|
1:1 (д)
|
1:0 (г)
|
2008/09
|
КУ
|
1/4
|
Марсель
|
2:0 (д)
|
2:1 (г)
|
2009/10
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Тулуза
|
4:0 (д)
|
2:0 (г)
|
2015/16
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ПСЖ
|
0:3 (д)
|
0:2 (г)
|
2018/19
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Лион
|
2:2 (г)
|
1:1 (д)
|
2021/22
|
ЛЧ
|
КР4
|
Монако
|
1:0 (г)
|
2:2 (д)
«Ренн» против команд из Украины в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
2005/06
|
КУ
|
ГТ
|
Шахтер
|
0:1 (д)
|
|
2008
|
КИ
|
Р3
|
Таврия
|
1:0 (д)
|
0:1 (г)
|
|
|
|
|
|
10:9 (п)
|
2018/19
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
1:2 (д)
|
1:3 (г)
|
2022/23
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
2:1 (д)
|
1:0 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; Р3 - третий раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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