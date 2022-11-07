Шахтер 6-й раз в истории сразится в плей-офф с командой из Франции

По результату жеребьевки 1/16-й финала Лиги Европы «Шахтеру» 6-й раз в истории предстоит сразиться с командой из Франции.

Ранее горняки по сумме двух встреч уступили «Монако» в 1/32-й Кубка УЕФА-1979/80 и «Лиллю» в 1/16-й КУ-2005/06, но взяли верх над «Нанси» в 1/16-й КУ-2006/07, «Марселем» в четвертьфинале КУ-2008/09 и «Монако» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2021/22.

Непосредственно с «Ренном» оранжево-черные провели один матч в групповом турнире Кубка УЕФА-2005/06, в котором отпраздновали викторию в гостях - 1:0. В целом же в 17 играх с французскими клубами «Шахтер» одержал 8 побед, 5 встреч завершил вничью, 4 проиграл, мячи 23-18. В свою очередь, «Ренн» в 7 матчах с украинцами 4 раза выходил победителем и 3 - оказывался побежденным (мячи 6-8).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Шахтер» против команд из Франции в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1979/80 КУ 1/32 Монако 2:1 (д) 0:2 (г) 2005/06 КУ ГТ Ренн 1:0 (г) 2005/06 КУ 1/16 Лилль 2:3 (г) 0:0 (д) 2006/07 КУ 1/16 Нанси 1:1 (д) 1:0 (г) 2008/09 КУ 1/4 Марсель 2:0 (д) 2:1 (г) 2009/10 ЛЕ ГТ Тулуза 4:0 (д) 2:0 (г) 2015/16 ЛЧ ГТ ПСЖ 0:3 (д) 0:2 (г) 2018/19 ЛЧ ГТ Лион 2:2 (г) 1:1 (д) 2021/22 ЛЧ КР4 Монако 1:0 (г) 2:2 (д)

«Ренн» против команд из Украины в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 2005/06 КУ ГТ Шахтер 0:1 (д) 2008 КИ Р3 Таврия 1:0 (д) 0:1 (г) 10:9 (п) 2018/19 ЛЕ ГТ Динамо 1:2 (д) 1:3 (г) 2022/23 ЛЕ ГТ Динамо 2:1 (д) 1:0 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; Р3 - третий раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.