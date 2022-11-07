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Лига Европы
07 ноября 2022, 19:02 | Обновлено 07 ноября 2022, 19:13
1936
0

Шахтер 6-й раз в истории сразится в плей-офф с командой из Франции

Горняки ранее трижды преодолевали французский барьер

07 ноября 2022, 19:02 | Обновлено 07 ноября 2022, 19:13
1936
0
Шахтер 6-й раз в истории сразится в плей-офф с командой из Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

По результату жеребьевки 1/16-й финала Лиги Европы «Шахтеру» 6-й раз в истории предстоит сразиться с командой из Франции.

Ранее горняки по сумме двух встреч уступили «Монако» в 1/32-й Кубка УЕФА-1979/80 и «Лиллю» в 1/16-й КУ-2005/06, но взяли верх над «Нанси» в 1/16-й КУ-2006/07, «Марселем» в четвертьфинале КУ-2008/09 и «Монако» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2021/22.

Непосредственно с «Ренном» оранжево-черные провели один матч в групповом турнире Кубка УЕФА-2005/06, в котором отпраздновали викторию в гостях - 1:0. В целом же в 17 играх с французскими клубами «Шахтер» одержал 8 побед, 5 встреч завершил вничью, 4 проиграл, мячи 23-18. В свою очередь, «Ренн» в 7 матчах с украинцами 4 раза выходил победителем и 3 - оказывался побежденным (мячи 6-8).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Шахтер» против команд из Франции в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1979/80

КУ

1/32

Монако

2:1 (д)

0:2 (г)

2005/06

КУ

ГТ

Ренн

1:0 (г)

2005/06

КУ

1/16

Лилль

2:3 (г)

0:0 (д)

2006/07

КУ

1/16

Нанси

1:1 (д)

1:0 (г)

2008/09

КУ

1/4

Марсель

2:0 (д)

2:1 (г)

2009/10

ЛЕ

ГТ

Тулуза

4:0 (д)

2:0 (г)

2015/16

ЛЧ

ГТ

ПСЖ

0:3 (д)

0:2 (г)

2018/19

ЛЧ

ГТ

Лион

2:2 (г)

1:1 (д)

2021/22

ЛЧ

КР4

Монако

1:0 (г)

2:2 (д)

«Ренн» против команд из Украины в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

2005/06

КУ

ГТ

Шахтер

0:1 (д)

2008

КИ

Р3

Таврия

1:0 (д)

0:1 (г)

10:9 (п)

2018/19

ЛЕ

ГТ

Динамо

1:2 (д)

1:3 (г)

2022/23

ЛЕ

ГТ

Динамо

2:1 (д)

1:0 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; Р3 - третий раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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