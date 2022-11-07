ДМИТРУЛИН: «У нас были очень хорошие игры с ведущими немецкими академиями»

Глава динамовской делегации в Кёльне Юрий Дмитрулин прокомментировал игру команды возрастной категории U15 с «Бохумом» (3:3) и рассказал о пребывании двух команд в Германии:

– Сегодня получилась хорошая, поучительная игра. Когда ребята по ходу встречи побеждали со счетом 3:1, нужно было играть более уверенно во время перехода от обороны к атаке и наоборот. А они допускали такие ошибки, что, кажется, даже с более сильным соперником, их бы не было. В этом плане есть, над чем работать, указали ребятам на эти погрешности. Еще бросилось в глаза, что команда соперника была немного крепче и мощнее, поэтому наши ребята немного уступали, особенно в середине второго тайма, когда подсели и не так эффективно оборонялись, в частности, не таким количеством игроков, как было нужно. А также допускали нелепые ошибки и плохо играли в отборе.

– За три месяца динамовские команды провели много контрольных поединков, что можете сказать об уровне соперников и их качестве?

– За это время у нас были разные игры. Случалось, что соперники были на год или полтора старше, поэтому в первые недели нашим ребятам было тяжеловато. А потом втянулись в тренировочный режим, начали, как говорится, играть головой. Подсказывали футболистам, что, если они имеют дело со старшими соперниками, не нужно пытаться их перебегать или перетолкать, а необходимо играть в пас, в свой футбол – и все будет хорошо. Так что в этом плане у нас были очень хорошие игры с ведущими немецкими академиями. Вообще у нас выгодное расположение, ведь в Кёльне и возле него есть много качественных команд. Все игры, которые нам были предложены, очень полезны.

– Полностью ли уже привыкли к бытовым условиям? Есть ли у динамовцев устоявшийся график, который бы сочетал школу, тренировки и игры?

– Мы выезжали сюда летом, но предупреждали ребят, что с осени начнется обучение в школах. Поскольку они без родительского контроля, им приходится развивать самодисциплину и ответственность. Кому нужно, кто учится в специализированных школах, занимается серьезно. В общем, все справляются и со школьным образованием, и с тренировочным процессом. Нам предоставили два отличных поля для тренировок, у ребят в отеле есть интернет для обучения онлайн, поэтому более-менее все нормально.

– Каковы ваши ожидания от дальнейшего пребывания в Германии и перспективы развития ребят? Какое влияние немецкий период будет иметь на их дальнейшую футбольную карьеру?

– Несмотря на то, что у нас здесь качественные спарринги, они не заменят официальных матчей, напряжения, присутствующего в играх чемпионата, и соревновательного настроя. Видимо, где-то в середине декабря контрольные матчи завершаются, поэтому с руководством академии было согласовано возвращение накануне Нового года в Украину. Ребята соскучились по родным и друзьям, поэтому в течение определенного времени мы побудем дома, а затем, скорее всего, вернемся в Германию снова, чтобы продолжать тренироваться и играть.