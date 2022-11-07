Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Успевает восстановиться. Варан сыграет на ЧМ-2022
Чемпионат мира
07 ноября 2022, 18:22 |
108
0

Успевает восстановиться. Варан сыграет на ЧМ-2022

Защитник сборной Франции поедет в Катар

07 ноября 2022, 18:22 |
108
0
Успевает восстановиться. Варан сыграет на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан сможет сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщают французские СМИ.

22 октября Варан получил мышечную травму бедра в матче за «Манчестер Юнайтед» против «Челси», и были большие опасения, что вице-капитан сборной Франции не поможет команде Дидье Дешама на турнире в Катаре.

Сейчас Варан продолжает курс лечения, и уже приступил к беговым упражнениям. Ожидается, что он приступит к тренировкам на следующей неделе.

По теме:
ХАВИ: «Барселоне снова не везет. Достался самый сложный соперник»
Полузащитник Астон Виллы повторил сомнительное достижение Руни и Бэйла
Наставник ПСЖ рассказал о серьезности травмы Мбаппе
Рафаэль Варан сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу травма Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Футбол | 07 ноября 2022, 16:40 2
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»

Во французском клубе оценили жребий

Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Теннис | 07 ноября 2022, 07:40 2
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA

Каролин Гарсия и Арина Соболенко поборются за трофей

ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
Футбол | 06.11.2022, 20:12
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 07.11.2022, 01:40
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Украинский легионер Урала заявил, что готов сыграть против сборной рф
Футбол | 07.11.2022, 11:35
Украинский легионер Урала заявил, что готов сыграть против сборной рф
Украинский легионер Урала заявил, что готов сыграть против сборной рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2022, 10:40 2
Теннис
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
06.11.2022, 13:40 9
Футбол
Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
07.11.2022, 15:18 28
Футбол
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
06.11.2022, 05:45 2
Теннис
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
06.11.2022, 02:10
Теннис
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
07.11.2022, 13:58 13
Футбол
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
06.11.2022, 10:20 15
Футбол
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
06.11.2022, 13:01 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности