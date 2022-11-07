Чемпионат мира07 ноября 2022, 18:22 |
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Успевает восстановиться. Варан сыграет на ЧМ-2022
Защитник сборной Франции поедет в Катар
07 ноября 2022, 18:22 |
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Защитник сборной Франции Рафаэль Варан сможет сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщают французские СМИ.
22 октября Варан получил мышечную травму бедра в матче за «Манчестер Юнайтед» против «Челси», и были большие опасения, что вице-капитан сборной Франции не поможет команде Дидье Дешама на турнире в Катаре.
Сейчас Варан продолжает курс лечения, и уже приступил к беговым упражнениям. Ожидается, что он приступит к тренировкам на следующей неделе.
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