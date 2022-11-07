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Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 18:15 |
38
1

Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Металлист – Металлист 1925

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги

07 ноября 2022, 18:15 |
38
1
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Металлист – Металлист 1925
ФК Металлист

Во вторник, 8 ноября, пройдет матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 13:00.

«Металлист» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Veter
Когда то играли Металлург с Металлургом, а теперь Металлист с Металлистом.   И это в аграрной стране, где большинство должно быть Колосами, Урожаями, Нивами и т.д.
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