Украина. Премьер лига07 ноября 2022, 18:15 |
38
1
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Металлист – Металлист 1925
В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги
07 ноября 2022, 18:15 |
38
1
Во вторник, 8 ноября, пройдет матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Металлист 1925».
Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 13:00.
«Металлист» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 ноября 2022, 14:17 33
«Горняки» узнали, с кем сразятся за выход в 1/8 финала
Футбол | 07 ноября 2022, 16:31 0
Команда готовится к Евро-2023
Футбол | 07.11.2022, 10:30
Теннис | 07.11.2022, 10:40
Футбол | 06.11.2022, 20:12
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Когда то играли Металлург с Металлургом, а теперь Металлист с Металлистом. И это в аграрной стране, где большинство должно быть Колосами, Урожаями, Нивами и т.д.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.11.2022, 13:40 9
06.11.2022, 11:14 2
Теннис
06.11.2022, 13:01 3
07.11.2022, 01:40
06.11.2022, 07:25 5
06.11.2022, 10:20 15
05.11.2022, 18:05 1