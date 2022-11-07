Стефано ПИОЛИ: «Непобедимых и идеальных команд не существует»
Наставник «Милана» – о противостоянии с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлением от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «россонери» попали на «Тоттенхэм».
«Непобедимых и идеальных команд не существует. Мы хотим играть, чтобы выйти в следующий раунд, если мы достигли этого уровня, это потому, что у нас есть ценность и глубина. Цифры «Милана» против англичан исторически отрицательные, мы должны работать над тем, чтобы переломить эту тенденцию.
Конте хорошо нас знает. Он отличный тренер, который много выигрывал. У «Тоттенхэма» благодаря ему отличный менталитет. В их составе играют Кейн, Сон, Кулушевски, Перишич, футболисты, которые знают «Милан» и итальянский футбол», - сказал Пиоли.
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