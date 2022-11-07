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Лига чемпионов
07 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 07 ноября 2022, 18:24
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Стефано ПИОЛИ: «Непобедимых и идеальных команд не существует»

Наставник «Милана» – о противостоянии с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

07 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 07 ноября 2022, 18:24
222
0
Стефано ПИОЛИ: «Непобедимых и идеальных команд не существует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлением от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «россонери» попали на «Тоттенхэм».

«Непобедимых и идеальных команд не существует. Мы хотим играть, чтобы выйти в следующий раунд, если мы достигли этого уровня, это потому, что у нас есть ценность и глубина. Цифры «Милана» против англичан исторически отрицательные, мы должны работать над тем, чтобы переломить эту тенденцию.

Конте хорошо нас знает. Он отличный тренер, который много выигрывал. У «Тоттенхэма» благодаря ему отличный менталитет. В их составе играют Кейн, Сон, Кулушевски, Перишич, футболисты, которые знают «Милан» и итальянский футбол», - сказал Пиоли.

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Стефано Пиоли Милан Тоттенхэм Лига чемпионов жеребьевка Лиги чемпионов
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Источник Sky Sport Italia
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