Стефано ПИОЛИ: «Непобедимых и идеальных команд не существует»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлением от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «россонери» попали на «Тоттенхэм».

«Непобедимых и идеальных команд не существует. Мы хотим играть, чтобы выйти в следующий раунд, если мы достигли этого уровня, это потому, что у нас есть ценность и глубина. Цифры «Милана» против англичан исторически отрицательные, мы должны работать над тем, чтобы переломить эту тенденцию.

Конте хорошо нас знает. Он отличный тренер, который много выигрывал. У «Тоттенхэма» благодаря ему отличный менталитет. В их составе играют Кейн, Сон, Кулушевски, Перишич, футболисты, которые знают «Милан» и итальянский футбол», - сказал Пиоли.