Цифры и факты. Важнейшие события 11-го тура УПЛ

«Днепр-1» побеждает дома «Минай» во всех 3-х матчах (мячи 10-1).

Подопечные Александра Кучера празднуют 3-ю викторию кряду (мячи 5-1).

Днепряне продлевают свои общие беспроигрышную и голевую серии - до 16 игр (+15=1), а домашние - до 10 (+9=1).

Гол Яниса Амаша становится 10-м для сине-бело-голубых в поединках с закарпатцами, а мяч, забитый Эдуардом Сарапием, оказывается 50-м, пропущенным «Минаем» на чужих полях.

«Шахтер» берет верх над «Ингульцом» во всех 4-х встречах в УПЛ (мячи 7-1).

Общая беспроигрышная серия горняков достигает 24-х матчей (+20=4), а домашняя - 15 (+13=2).

Даниил Сикан становится автором 200-го дубля оранжево-черных в чемпионатах Украины. При этом первый его гол оказывается 50-м, пропущенным «Ингульцом» в гостях.

50-й матч в карьере проводит Артем Бондаренко (ЧУ - 39, КУ - 3, ЕК - 8).

Эдуард Козик становится 250-м игроком, выступавшим за «Шахтер» в УПЛ.

«Ингулец» обновляет личный антирекорд, обходясь без побед на чужих полях 12 матчей кряду (=6-6).

«Динамо» и «Черноморец» проводят 50-й поединок между собой в чемпионатах Украины.

Киевляне, которые 3-й раз подряд берут верх над одесситами (мячи 11-1), наносят 12-й разгром «морякам».

Бело-синие забивают сине-черным в общем 25 матчей кряду, а в гостях - 12.

Голевая серия динамовцев на чужих полях достигает 13 игр, а безничейная - 10 (+8-2).

«Динамо» проводит 90-й матч под руководством Мирчи Луческу (ЧУ - 53, КУ - 4, СК - 2, ЕК - 31). С румынским тренером киевляне одержали в общей сложности 51 победу, 15 встреч завершили вничью, 31 проиграли, мячи 154-88.

ФК Динамо Киев

90-й мяч в динамовских рядах забивает Виктор Цыганков (ЧУ - 73, КУ - 4, ЕК - 13).

3-й раз поражает ворота «моряков» Виталий Буяльский.

«Черноморец» терпит 3-е поражение подряд в родных стенах (мячи 1-9).

Одесситы продлевают свою безвыигрышную серию до 10 матчей (=3-7).

«Моряки» повторяют личный антирекорд, пропуская дома 13 игр кряду.

«Заря» празднует 4-ю викторию подряд (мячи 11-2).

Луганчане продлевают свою домашнюю беспроигрышную серию до 11 игр (+9=2), а голевую в родных стенах - до 12.

Дмитрий Мишнев становится автором 90-го гола джокеров черно-бело-красных в элитном дивизионе, который к тому же оказывается 400-м, пропущенным «Металлистом» в гостях.

Желто-синие терпят 25-е безвольное поражение в чемпионатах Украины.

Подопечные Олега Ратия пропускают 11 игр подряд, повторяя личный антирекорд 21-летней давности.

«Металлист» поднимает планку клубного достижения, реализовав 20-й пенальти кряду.

Евгений Подлепенец на 356-й минуте прерывает сухую домашнюю серию «Зари».

«Александрия», которая нанесла 15-й разгром соперникам в УПЛ, становится автором 10-й крупной победы в сезоне-2022/23.

Черно-желто-зеленые празднуют 3-ю викторию кряду на своем поле (мячи 8-1), а «Колос» терпит 3-е поражение подряд в гостях (мячи 1-9).

Безничейная домашняя серия александрийцев достигает 18 игр (+11=7).

Максим Третьяков доводит счет своих голов в УПЛ в рядах «Александрии» до 22-х и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Евгения Банаду.

Сергей Рыбалка оформляет 15-й дубль черно-желто-зеленых в элитном дивизионе. При этом первый его мяч оказывается 10-м для александрийцев в поединках с «Колосом».

Подопечные Ярослава Вишняка терпят 20-е поражение на чужих полях.

Ковалевцы забивают и пропускают 20-й мяч с пенальти.

Павел Ориховский на 320-й минуте прерывает безголевую серию своей команды в гостях.

250-й матч в карьере проводит Владимир Лысенко (ЧУ - 223, КУ - 16, СК - 1, ЕК - 10).

«Верес» одерживает 5-ю крупную победу в чемпионатах Украины.

Александр Лебеденко забивает 50-й мяч ровенчан в УПЛ при Юрии Вирте, а Дмитрий Клец становится автором 20-го гола красно-черных с пенальти.

Личный антирекорд устанавливает «Металлист 1925», потерпевший 3-е поражение кряду на своем поле (мячи 1-8).

«Ворскла» 3-й раз подряд берет дома верх над «Львовом» (мячи 7-2).

Полтавчане становятся 6-й командой, не реализовавшей 30 пенальти.

«Рух» обновляет личный антирекорд, пропуская дома 6 игр кряду.

Юрий Климчук становится первым игроком желто-черных, проведшим 50 матчей в УПЛ.

Марко Сапуга зарабатывает 10-ю красную карточку «Руха» в элитном дивизионе.

«Кривбасс» терпит 3-е поражение подряд в гостях (мячи 2-7).

Назар Волошин становится автором 250-го гола криворожцев на чужих полях.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Виктор Цыганков («Динамо»), 50-й - Евгений Запорожец («Ингулец») и Анатолий Трубин, 1-й - Эдуард Козик (оба - «Шахтер») и Габриэл Гомес («Днепр-1»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Максим Белый («Черноморец»), во 2-м - Дмитрий Топалов («Шахтер»).

25-й мяч в УПЛ забивают Максим Третьяков (первый в ворота «Колоса») и Вячеслав Чурко, 5-й - Сергей Рыбалка, 1-й - Назарий Воробчак, Денис Слюсар (оба - в 10-й игре), Александр Лебеденко (в 11-й), Марко Сапуга (в 15-й) и Василий Кравец (в 40-й).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Дмитрий Крыськив («Шахтер»).

4-й дубль в украинских чемпионатах делает Максим Третьяков, 2-й - Даниил Сикан, 1-й - Сергей Рыбалка (в 89-й игре).

В 3-м матче подряд поражает ворота соперников лидер бомбардирской гонки Виталий Буяльский.

Виктор Цыганков становится автором 200-го гола сезона-2022/23, Дмитрий Крыськив забивает 100-й мяч хозяев, а Ростислав Русин - 30-й джокеров.

23-й одиннадцатиметровый из 26 реализовывает Виктор Цыганков, 11-й из 11 - Максим Третьяков, 6-й из 7 - Павел Ориховский, 3-й из 3-х - Дмитрий Клец.

10-й удар Владлена Юрченко с «точки» впервые не завершается голом.

3-ю пенальтийскую дуэль из 9 выигрывает Александр Ильющенков.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Марко Сапуга (в 15-й игре).

20-й матч в УПЛ проводит арбитр из Львова Александр Шандор.

30-й раз удаляет игрока с поля Ярослав Козык.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ