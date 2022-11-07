Цифры и факты. Важнейшие события 11-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные события тура в статистическом разрезе
«Днепр-1» побеждает дома «Минай» во всех 3-х матчах (мячи 10-1).
Подопечные Александра Кучера празднуют 3-ю викторию кряду (мячи 5-1).
Днепряне продлевают свои общие беспроигрышную и голевую серии - до 16 игр (+15=1), а домашние - до 10 (+9=1).
Гол Яниса Амаша становится 10-м для сине-бело-голубых в поединках с закарпатцами, а мяч, забитый Эдуардом Сарапием, оказывается 50-м, пропущенным «Минаем» на чужих полях.
«Шахтер» берет верх над «Ингульцом» во всех 4-х встречах в УПЛ (мячи 7-1).
Общая беспроигрышная серия горняков достигает 24-х матчей (+20=4), а домашняя - 15 (+13=2).
Даниил Сикан становится автором 200-го дубля оранжево-черных в чемпионатах Украины. При этом первый его гол оказывается 50-м, пропущенным «Ингульцом» в гостях.
50-й матч в карьере проводит Артем Бондаренко (ЧУ - 39, КУ - 3, ЕК - 8).
Эдуард Козик становится 250-м игроком, выступавшим за «Шахтер» в УПЛ.
«Ингулец» обновляет личный антирекорд, обходясь без побед на чужих полях 12 матчей кряду (=6-6).
«Динамо» и «Черноморец» проводят 50-й поединок между собой в чемпионатах Украины.
Киевляне, которые 3-й раз подряд берут верх над одесситами (мячи 11-1), наносят 12-й разгром «морякам».
Бело-синие забивают сине-черным в общем 25 матчей кряду, а в гостях - 12.
Голевая серия динамовцев на чужих полях достигает 13 игр, а безничейная - 10 (+8-2).
«Динамо» проводит 90-й матч под руководством Мирчи Луческу (ЧУ - 53, КУ - 4, СК - 2, ЕК - 31). С румынским тренером киевляне одержали в общей сложности 51 победу, 15 встреч завершили вничью, 31 проиграли, мячи 154-88.
90-й мяч в динамовских рядах забивает Виктор Цыганков (ЧУ - 73, КУ - 4, ЕК - 13).
3-й раз поражает ворота «моряков» Виталий Буяльский.
«Черноморец» терпит 3-е поражение подряд в родных стенах (мячи 1-9).
Одесситы продлевают свою безвыигрышную серию до 10 матчей (=3-7).
«Моряки» повторяют личный антирекорд, пропуская дома 13 игр кряду.
«Заря» празднует 4-ю викторию подряд (мячи 11-2).
Луганчане продлевают свою домашнюю беспроигрышную серию до 11 игр (+9=2), а голевую в родных стенах - до 12.
Дмитрий Мишнев становится автором 90-го гола джокеров черно-бело-красных в элитном дивизионе, который к тому же оказывается 400-м, пропущенным «Металлистом» в гостях.
Желто-синие терпят 25-е безвольное поражение в чемпионатах Украины.
Подопечные Олега Ратия пропускают 11 игр подряд, повторяя личный антирекорд 21-летней давности.
«Металлист» поднимает планку клубного достижения, реализовав 20-й пенальти кряду.
Евгений Подлепенец на 356-й минуте прерывает сухую домашнюю серию «Зари».
«Александрия», которая нанесла 15-й разгром соперникам в УПЛ, становится автором 10-й крупной победы в сезоне-2022/23.
Черно-желто-зеленые празднуют 3-ю викторию кряду на своем поле (мячи 8-1), а «Колос» терпит 3-е поражение подряд в гостях (мячи 1-9).
Безничейная домашняя серия александрийцев достигает 18 игр (+11=7).
Максим Третьяков доводит счет своих голов в УПЛ в рядах «Александрии» до 22-х и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Евгения Банаду.
Сергей Рыбалка оформляет 15-й дубль черно-желто-зеленых в элитном дивизионе. При этом первый его мяч оказывается 10-м для александрийцев в поединках с «Колосом».
Подопечные Ярослава Вишняка терпят 20-е поражение на чужих полях.
Ковалевцы забивают и пропускают 20-й мяч с пенальти.
Павел Ориховский на 320-й минуте прерывает безголевую серию своей команды в гостях.
250-й матч в карьере проводит Владимир Лысенко (ЧУ - 223, КУ - 16, СК - 1, ЕК - 10).
«Верес» одерживает 5-ю крупную победу в чемпионатах Украины.
Александр Лебеденко забивает 50-й мяч ровенчан в УПЛ при Юрии Вирте, а Дмитрий Клец становится автором 20-го гола красно-черных с пенальти.
Личный антирекорд устанавливает «Металлист 1925», потерпевший 3-е поражение кряду на своем поле (мячи 1-8).
«Ворскла» 3-й раз подряд берет дома верх над «Львовом» (мячи 7-2).
Полтавчане становятся 6-й командой, не реализовавшей 30 пенальти.
«Рух» обновляет личный антирекорд, пропуская дома 6 игр кряду.
Юрий Климчук становится первым игроком желто-черных, проведшим 50 матчей в УПЛ.
Марко Сапуга зарабатывает 10-ю красную карточку «Руха» в элитном дивизионе.
«Кривбасс» терпит 3-е поражение подряд в гостях (мячи 2-7).
Назар Волошин становится автором 250-го гола криворожцев на чужих полях.
150-й матч в чемпионатах Украины проводит Виктор Цыганков («Динамо»), 50-й - Евгений Запорожец («Ингулец») и Анатолий Трубин, 1-й - Эдуард Козик (оба - «Шахтер») и Габриэл Гомес («Днепр-1»).
В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Максим Белый («Черноморец»), во 2-м - Дмитрий Топалов («Шахтер»).
25-й мяч в УПЛ забивают Максим Третьяков (первый в ворота «Колоса») и Вячеслав Чурко, 5-й - Сергей Рыбалка, 1-й - Назарий Воробчак, Денис Слюсар (оба - в 10-й игре), Александр Лебеденко (в 11-й), Марко Сапуга (в 15-й) и Василий Кравец (в 40-й).
Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Дмитрий Крыськив («Шахтер»).
4-й дубль в украинских чемпионатах делает Максим Третьяков, 2-й - Даниил Сикан, 1-й - Сергей Рыбалка (в 89-й игре).
В 3-м матче подряд поражает ворота соперников лидер бомбардирской гонки Виталий Буяльский.
Виктор Цыганков становится автором 200-го гола сезона-2022/23, Дмитрий Крыськив забивает 100-й мяч хозяев, а Ростислав Русин - 30-й джокеров.
23-й одиннадцатиметровый из 26 реализовывает Виктор Цыганков, 11-й из 11 - Максим Третьяков, 6-й из 7 - Павел Ориховский, 3-й из 3-х - Дмитрий Клец.
10-й удар Владлена Юрченко с «точки» впервые не завершается голом.
3-ю пенальтийскую дуэль из 9 выигрывает Александр Ильющенков.
1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Марко Сапуга (в 15-й игре).
20-й матч в УПЛ проводит арбитр из Львова Александр Шандор.
30-й раз удаляет игрока с поля Ярослав Козык.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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