Крупные победы Шахтера, Вереса, и Динамо, волевая победа Днепра-1

Впервые за долгое время тур получился полным: без переносов. «Шахтер» экспериментальным составом уверенно обыграл «Ингулец». Крупные победы также в активе «Александрии», «Вереса» и «Динамо». Лидер чемпионата – «Днепр-1» - одержал волевую победу над «Минаем». В туре не зафиксировано ни одной ничьей.

Сейв тура

Полузащитник «Ворсклы» Юрченко считается штатным пенальтистом. Во всяком случае, девять предыдущих подходов Владлена к «точке» были в его пользу. Однако десятый, юбилейный удар оказался неточным. Точнее, Юрченко не смог переиграть голкипера «Львова» Ильющенкова. И не скажешь ведь, что игрок «Ворсклы» плохо пробил по воротам – просто отличную реакцию продемонстрировал вратарь львовян.

Демарш тура

После окончания матча «Ворскла» – «Львов» возник небольшой конфликт с участием представителей обеих команд и судейской бригады. Львовяне оскорбляли арбитров, уличая тех в непрофессионализме, а соперника – в «немужском поведении». Следствием инцидента стал демарш наставника «Львова» Олега Дулуба, который не пришел на обязательную послематчевую пресс-конференцию.

Матч тура

Отличное зрелище в Киеве на стадионе имени Лобановского выдали «Заря» и «Металлист». Первый тайм получился «сухим» по счету, но довольно «живым»: обе команды создавали опасные моменты, но хорошо сыграли голкиперы. А вот после перерыва было забито сразу пять мячей. Причем на разный вкус. «Металлист» забил первым – Подлепенец реализовал пенальти. Чурко сравнял счет, но Панасенко классным ударом снова вывел номинальных гостей вперед. Однако в конце матча луганчане смогли не только восстановить равновесие, но и вырвать победу.

Джокеры тура

Наставник «Зари» ван Леувен явно угадал с заменами в матче против «Металлиста». Мишнев, вышедший на игру вместо Кирюханцева на 88-й минуте, уже на 89-й забил гол. А победную точку в игре поставил Шахов, заменивший на 75-й минуте Булецу.

Ротация тура

После матча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов наставник «Шахтера» Игор Йовичевич провел серьезную ротацию состава на игру чемпионата против «Ингульца». В основе не оказалось Бондаренко, Степаненко и Мудрика, зато с первых минут вышли Крыськив, Джурасек, Очеретько и Назарина. На месте Мудрика сыграл Судаков, а на правом фланге обороны – центрбек Бондарь. Также отлично проявил себя Крыськив, который записал на свою счет гол+пас и еще заработал пенальти.

От перестановки «слагаемых» сумма не поменялась: «горняки» добыли уверенную победу – 3:0.

Замена тура



ФК Шахтер. Даниил Сикан (в центре)

Форвард «Шахтера» Сикан в матче против «Ингульца» появился на поле в начале второй половины встречи – на 57-й минуте он заменил Траоре. Но кажущийся лимит времени не помешал Даниилу стать одним из героев матча. Сначала он классно реализовал пенальти, а в компенсированное время поставил победную точку в игре.

Пенальти тура

В матче «Александрия» – «Колос» арбитром Крывушкиным было назначено сразу три пенальти: два в ворота гостей, один в ворота хозяев. Все три попытки были реализованы: отличились Третьяков и Рыбалка («Александрия») и игрок «Колоса» Ориховский. Интересно, что во всех случаях назначение одиннадцатиметровых ударов вызывает сомнения.

Гол тура

Классным дальним ударом в игре «Александрия» – «Колос» порадовал полузащитник хозяев Рыбалка. В дебюте матча Сергей перехватил мяч от Ориховского в середине поля, сместился немного ближе к штрафной площади гостей и сильным ударом с левой ноги вонзил мяч в притирку со штангой. Шансов спасти свою команду у Волынца не было.

Атака тура

«Верес» добыл уверенную и зрелищную победу на НСК «Олимпийский» над «Металлистом-1925». Особенно красивым получился второй гол подопечных Юрия Вирта. Причем не только взятие ворот, но и вся атака, ставшая результативной. «Верес» отлично взаимодействовал на левом фланге атаки, где проходили и точные передачи, и обводки. Евгений Пасич отдал пас на Дахновского, тот в одно касание переадресовал сферу на Лебеденко, который классным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Сидоренко.

Двухходовка тура

Гол «Металлиста-1925» в ворота «Вереса» получился на загляденье. Причем и гол, и передача. Курило с центра поля забросил мяч в штрафную площадь на Русина, и Ростислав в одно касание отправил «адресат» точно по назначению: мяч рикошетом от штанги залетел в сетку. Очень красиво. Жаль только для харьковчан, что такой гол не принес им турнирных баллов.

Характер тура

Лидер в гостях у одного из аутсайдеров – таковой была вывеска матча «Днепр-1» – «Минай». Однако, несмотря на кажущуюся разницу в классе, закарпатская команда дала настоящий бой днепрянам. Именно подопечные Шарана первыми открыли счет – отличился Воробчак. Но вел в счете «Минай» всего три минуты. Далее очень быстро случились два гола подопечных Кучера: забили Сарапий и Гуцуляк. А закрыл игру гол Амаша. Таким образом, «Днепр-1» остался лидером чемпионата, доведя свою беспроигрышную серию до рекордных 16 матчей.

Молодежь тура

Все три мяча в игре «Рух» – «Кривбасс» – на счету молодых футболистов. За криворожан забивал 19-летний Волошин, а за львовян – ровесник Назария Сапуга и 20-летний Слюсар.

Прогресс тура

«Динамо» довольно легко обыграло «Черноморец» – 3:0. Однако показательна не столько сама победа команды Мирчи Луческу, сколько ее движение по турнирной таблице. До этого тура «бело-синие» занимали лишь девятое место в турнирной таблице. А после 11-го игрового дня переместились на шестую позицию. Если тенденция будет соблюдена и дальше, глядишь, и в лидирующую тройку динамовцы поднимутся.

Символическая сборная тура: Ильющенков – Кравец, Сарапий, Амаш – Рыбалка, Лебеденко, Третьяков, Крыськив, Цыганков, Буяльский – Сикан.