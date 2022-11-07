Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы будем сражаться до конца и верим в свои силы»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился своим мнением о сопернике в плей-офф Лиги Европы.

– Игор, как отреагировали на результаты жеребьевки, где «Шахтеру» достался французский «Ренн»?

– Получили хорошего соперника, который показал себя в группе Лиги Европы. Особенно в двух матчах с киевским «Динамо», которое дважды обыграл. Они находятся сейчас на третьем месте в сильной французской лиге, так что мы можем говорить об очень квалифицированном оппоненте, к которому проявляем максимальное уважение. Но должны обратить внимание на то, что мы – «Шахтер». Мы будем сражаться до конца и верим в свои силы. Есть еще время подготовиться. На данный момент мы сконцентрированы на УПЛ, где в четырех оставшихся турах хотим заработать максимум очков. А до матчей с «Ренном» будем иметь достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться. От просмотра жеребьевки у меня сложилось такое впечатление, что представители «Ренна», когда увидели «Шахтер», тоже не остались безразличными. Мы показали, на что способны, и я абсолютно уверен, что они тоже чувствуют уважение к нашей команде.

– Как вы уже сказали, «Ренн» знаком украинским болельщикам по матчам с «Динамо». Вы видели соперника в этих играх?

– Естественно, ты следишь так внимательно не за командами, против которых не играешь, а больше за украинскими клубами и болеешь за них, когда они выступают в еврокубках. И мы в этих матчах больше акцентировали внимание на том, как играет «Динамо», а не «Ренн». Но одного футболиста французской команды я хорошо знаю – это Ловро Майер. Когда я был тренером «Динамо» (Загреб), то работал с ним. Сейчас он звезда «Ренна»: вся игра идет через него, и он является ключевым футболистом. Так что это тоже будет вызов для него и для меня. Будет интересно играть против Ловро, потому что это очень хороший футболист, что и показывает в этом сезоне во Франции. Он является ключевым игроком всего чемпионата, и сегодня к нему проявляют интерес европейские клубы.

– «Шахтер» будет проводить первый матч на своем поле. Имеет ли значение, где начинать, – дома или на выезде?

– Каждый из нас – тренеры, команда – хочет играть в свободном Киеве, во Львове, в Украине, где смогли бы прийти болельщики и поддержать нас. Но на сегодня ситуация такова, что вынуждены думать о домашнем матче в Варшаве. Надо быть сфокусированными на игре, изменить мы здесь ничего не можем. Впереди зимние сборы, так что будет время, чтобы подготовиться к этому первому раунду плей-офф. Думаю, нас ждет очень тяжелый матч. Но, еще раз повторю, мы – «Шахтер», и мы будем сражаться до конца.