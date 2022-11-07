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Лига Европы
07 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 07 ноября 2022, 16:52
1510
1

Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»

Во французском клубе оценили жребий

07 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 07 ноября 2022, 16:52
1510
1
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
ФК Ренн. Оливье Клоарек

Генеральный директор французского «Ренна» Оливье Клоарек высказался о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой его клубу достался в соперники донецкий «Шахтер».

«Немного особый жребий, потому что матчи состоятся через три месяца. В какой форме будет каждая команда – неизвестно. Как и «Динамо», «Шахтер» развивается в очень специфических условиях. Нам придется ехать в Варшаву.

Это не самая яркая афиша на бумаге, но это команда, привыкшая к еврокубкам и способная сыграть вничью с «Реалом». «Шахтер» остается громким именем в Европе.

У нас есть амбиции пройти в следующий раунд, для этого нам понадобится хорошо укомплектованный стадион «Руазон-Парк» в ответном матче», - сказал Клоарек.

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Оливье Клоарек Лига Европы Ренн Шахтер Донецк жеребьевка Лиги Европы
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Источник ФК Ренн
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Gargantua
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