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Италия
07 ноября 2022, 16:14 | Обновлено 07 ноября 2022, 16:26
339
0

Павел НЕДВЕД: «Форс-мажоры нам в чем-то помогают»

Вице-президент «Ювентуса» – о жеребьевке Лиги Европы и победе над «Интером»

07 ноября 2022, 16:14 | Обновлено 07 ноября 2022, 16:26
339
0
Павел НЕДВЕД: «Форс-мажоры нам в чем-то помогают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Недвед

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал жеребьевку стыкового раунда Лиги Европы. Туринскому клубу предстоит встретиться с «Нантом».

«Эти матчи будут проходить уже в 2023 году. У нас будет время, чтобы хорошо подготовиться. Это время поможет и нам, и «Нанту», - высказался Недвед.

Также чех дал комментарий насчет последнего результата команды.

«В последней игре (победа над «Интером» 2:0) мы хорошо справились, не пропустили. У нас слишком много травмированных, но те, кто был на поле, показал себя хорошо. Форс-мажоры нам в чём-то помогают, потому что молодые игроки получают игровое время», - сказал Недвед.

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Павел Недвед Ювентус Лига Европы Интер Милан Нант
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Источник Sky Sport Italia
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