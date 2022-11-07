Павел НЕДВЕД: «Форс-мажоры нам в чем-то помогают»
Вице-президент «Ювентуса» – о жеребьевке Лиги Европы и победе над «Интером»
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал жеребьевку стыкового раунда Лиги Европы. Туринскому клубу предстоит встретиться с «Нантом».
«Эти матчи будут проходить уже в 2023 году. У нас будет время, чтобы хорошо подготовиться. Это время поможет и нам, и «Нанту», - высказался Недвед.
Также чех дал комментарий насчет последнего результата команды.
«В последней игре (победа над «Интером» 2:0) мы хорошо справились, не пропустили. У нас слишком много травмированных, но те, кто был на поле, показал себя хорошо. Форс-мажоры нам в чём-то помогают, потому что молодые игроки получают игровое время», - сказал Недвед.
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