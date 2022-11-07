Динамо отпраздновало 12-ю крупную победу над Черноморцем

«Динамо» 12-й раз выиграло у «Черноморца» с крупным счетом в чемпионатах Украины. Больше разгромов в УПЛ киевляне нанесли только «Ворскле» – 14 и запорожскому «Металлургу» - 13. В семи случаях киевляне побеждали одесситов дома, в пяти – в гостях. По две крупные виктории над «моряками» динамовцы отпраздновали с Анатолием Демьяненко, Мирчей Луческу и Йожефом Сабо, по одной – с Валерием Газзаевым, Валерием Лобановским, Олегом Лужным, Алексеем Михайличенко, Сергеем Ребровым и Юрием Семиным.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

12 крупных побед «Динамо» над «Черноморцем» в чемпионатах Украины