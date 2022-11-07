Динамо отпраздновало 12-ю крупную победу над Черноморцем
Больше разгромов киевляне нанесли только «Ворскле» и запорожскому «Металлургу»
«Динамо» 12-й раз выиграло у «Черноморца» с крупным счетом в чемпионатах Украины. Больше разгромов в УПЛ киевляне нанесли только «Ворскле» – 14 и запорожскому «Металлургу» - 13. В семи случаях киевляне побеждали одесситов дома, в пяти – в гостях. По две крупные виктории над «моряками» динамовцы отпраздновали с Анатолием Демьяненко, Мирчей Луческу и Йожефом Сабо, по одной – с Валерием Газзаевым, Валерием Лобановским, Олегом Лужным, Алексеем Михайличенко, Сергеем Ребровым и Юрием Семиным.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
12 крупных побед «Динамо» над «Черноморцем» в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер «Динамо»
|
Тренер «Черноморца»
|
Счет
|
1.
|
06.05.1996
|
Йожеф САБО
|
Леонид БУРЯК
|
3:0 (д)
|
2.
|
07.08.1999
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Александр ГОЛОКОЛОСОВ
|
4:1 (д)
|
3.
|
02.11.2002
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Леонид ГАЙДАРЖИ
|
4:1 (г)
|
4.
|
08.05.2005
|
Йожеф САБО
|
Семен АЛЬТМАН
|
3:0 (г)
|
5.
|
26.03.2006
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Семен АЛЬТМАН
|
4:1 (д)
|
6.
|
21.07.2006
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Семен АЛЬТМАН
|
4:1 (д)
|
7.
|
01.12.2007
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Виталий ШЕВЧЕНКО
|
5:2 (д)
|
8.
|
21.09.2008
|
Юрий СЕМИН
|
Виталий ШЕВЧЕНКО
|
3:0 (г)
|
9.
|
18.07.2009
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Виктор ГРИШКО
|
5:0 (д)
|
10.
|
30.04.2017
|
Сергей РЕБРОВ
|
Александр БАБИЧ
|
4:1 (г)
|
11.
|
19.11.2021
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Юрий МОРОЗ
|
6:1 (д)
|
12.
|
06.11.2022
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
3:0 (г)
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