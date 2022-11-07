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Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 16:07 | Обновлено 07 ноября 2022, 16:18
161
0

Динамо отпраздновало 12-ю крупную победу над Черноморцем

Больше разгромов киевляне нанесли только «Ворскле» и запорожскому «Металлургу»

07 ноября 2022, 16:07 | Обновлено 07 ноября 2022, 16:18
161
0
Динамо отпраздновало 12-ю крупную победу над Черноморцем
ФК Динамо

«Динамо» 12-й раз выиграло у «Черноморца» с крупным счетом в чемпионатах Украины. Больше разгромов в УПЛ киевляне нанесли только «Ворскле» – 14 и запорожскому «Металлургу» - 13. В семи случаях киевляне побеждали одесситов дома, в пяти – в гостях. По две крупные виктории над «моряками» динамовцы отпраздновали с Анатолием Демьяненко, Мирчей Луческу и Йожефом Сабо, по одной – с Валерием Газзаевым, Валерием Лобановским, Олегом Лужным, Алексеем Михайличенко, Сергеем Ребровым и Юрием Семиным.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

12 крупных побед «Динамо» над «Черноморцем» в чемпионатах Украины

Дата

Тренер «Динамо»

Тренер «Черноморца»

Счет

1.

06.05.1996

Йожеф САБО

Леонид БУРЯК

3:0 (д)

2.

07.08.1999

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Александр ГОЛОКОЛОСОВ

4:1 (д)

3.

02.11.2002

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Леонид ГАЙДАРЖИ

4:1 (г)

4.

08.05.2005

Йожеф САБО

Семен АЛЬТМАН

3:0 (г)

5.

26.03.2006

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Семен АЛЬТМАН

4:1 (д)

6.

21.07.2006

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Семен АЛЬТМАН

4:1 (д)

7.

01.12.2007

Олег ЛУЖНЫЙ

Виталий ШЕВЧЕНКО

5:2 (д)

8.

21.09.2008

Юрий СЕМИН

Виталий ШЕВЧЕНКО

3:0 (г)

9.

18.07.2009

Валерий ГАЗЗАЕВ

Виктор ГРИШКО

5:0 (д)

10.

30.04.2017

Сергей РЕБРОВ

Александр БАБИЧ

4:1 (г)

11.

19.11.2021

Мирча ЛУЧЕСКУ

Юрий МОРОЗ

6:1 (д)

12.

06.11.2022

Мирча ЛУЧЕСКУ

Роман ГРИГОРЧУК

3:0 (г)
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Источник Sport.ua
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