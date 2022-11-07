Днепр-1 добыл одну из самых быстрых волевых побед в истории УПЛ
Чтобы выйти вперед после пропущенного гола, днепрянам понадобилось всего 4 минуты
«Днепр-1» стал автором одной из самых быстрых волевых побед в истории чемпионатов Украины. Пропустив в матче с «Минаем» на 64-й минуте, днепряне уже через 4 минуты повели в счете. Меньше времени на отыгрыш понадобилось только «Темпу» в домашнем поединке с винницкой «Нивой» в июле 1994 года и «Металлисту» в гостевом матче с «Ильичевцем» в октябре 2010-го.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые отыгрыши при волевых победах в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
ПГ
|
ВВ
|
ВО
|
Счет
|
22.07.1994
|
Темп
|
Нива В
|
41’
|
43’
|
2’
|
2:1 (д)
|
24.10.2010
|
Металлист
|
Ильичевец
|
39’
|
42’
|
3’
|
4:1 (г)
|
13.08.2011
|
Карпаты
|
Заря
|
38’
|
42’
|
4’
|
2:1 (д)
|
06.11.2022
|
Днепр-1
|
Минай
|
64’
|
68’
|
4’
|
3:1 (д)
|
16.04.1994
|
Верес
|
Заря
|
43’
|
49’
|
6’
|
2:1 (д)
|
21.08.2005
|
Днепр
|
Закарпатье
|
63’
|
69’
|
6’
|
2:1 (г)
|
27.08.2006
|
Шахтер
|
Ильичевец
|
52’
|
58 ‘
|
6’
|
3:1 (д)
|
30.11.2012
|
Динамо
|
Говерла
|
12’
|
18’
|
6’
|
4:2 (г)
ПГ - пропустили; ВВ - вышли вперед; ВО - время на отыгрыш.
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