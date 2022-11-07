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Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 15:19 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:31
502
0

Днепр-1 добыл одну из самых быстрых волевых побед в истории УПЛ

Чтобы выйти вперед после пропущенного гола, днепрянам понадобилось всего 4 минуты

07 ноября 2022, 15:19 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:31
502
0
Днепр-1 добыл одну из самых быстрых волевых побед в истории УПЛ
СК Днепр-1

«Днепр-1» стал автором одной из самых быстрых волевых побед в истории чемпионатов Украины. Пропустив в матче с «Минаем» на 64-й минуте, днепряне уже через 4 минуты повели в счете. Меньше времени на отыгрыш понадобилось только «Темпу» в домашнем поединке с винницкой «Нивой» в июле 1994 года и «Металлисту» в гостевом матче с «Ильичевцем» в октябре 2010-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые отыгрыши при волевых победах в чемпионатах Украины

Дата

Клуб

Соперник

ПГ

ВВ

ВО

Счет

22.07.1994

Темп

Нива В

41’

43’

2’

2:1 (д)

24.10.2010

Металлист

Ильичевец

39’

42’

3’

4:1 (г)

13.08.2011

Карпаты

Заря

38’

42’

4’

2:1 (д)

06.11.2022

Днепр-1

Минай

64’

68’

4’

3:1 (д)

16.04.1994

Верес

Заря

43’

49’

6’

2:1 (д)

21.08.2005

Днепр

Закарпатье

63’

69’

6’

2:1 (г)

27.08.2006

Шахтер

Ильичевец

52’

58 ‘

6’

3:1 (д)

30.11.2012

Динамо

Говерла

12’

18’

6’

4:2 (г)

ПГ - пропустили; ВВ - вышли вперед; ВО - время на отыгрыш.

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Источник Sport.ua
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