ВИДЕО. Вторая ракетка мира сделала Киченок массаж после Итогового турнира
Онс Жабер подняла украинке настроение после поражения в полуфинале
Украинская теннисистка Людмила Киченок в хорошей компании провела время после полуфинала Итогового турнира WTA.
В массажную комнату к Люде пришла вторая ракетка мира Онс Жабер, которая помогла физиотерапевту сделать украинке массаж.
Отметим, что Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии проиграла в полуфинале действующим чемпионкам турнира Барборе Крейчиковой и Катерины Синяковой из Чехии.
По ходу матча Люда несколько раз брала медицинские тайм-ауты.
Жабер соревновалась в одиночном разряде, но не смогла выйти из группы.
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