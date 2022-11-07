ВИДЕО. Вторая ракетка мира сделала Киченок массаж после Итогового турнира

Украинская теннисистка Людмила Киченок в хорошей компании провела время после полуфинала Итогового турнира WTA.

В массажную комнату к Люде пришла вторая ракетка мира Онс Жабер, которая помогла физиотерапевту сделать украинке массаж.

Отметим, что Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии проиграла в полуфинале действующим чемпионкам турнира Барборе Крейчиковой и Катерины Синяковой из Чехии.

По ходу матча Люда несколько раз брала медицинские тайм-ауты.

Жабер соревновалась в одиночном разряде, но не смогла выйти из группы.