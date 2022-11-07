Гент извинился перед Яремчуком за провокационный баннер фанатов

В 16-м туре чемпионата Бельгии «Гент» обыграл на своем поле «Брюгге».

На одной из трибун «Геламко-Арены» был вывешен, а затем убран баннер: «Смерть предателям, Яремчук – Иуда».

Позже бельгийский клуб опубликовал на официальном сайте заявление, в котором осудил действия болельщиков.

«Гент» не одобряет баннер, вывешенный в адрес Романа Яремчука. Он неуважительный и не имеет места на нашем стадионе. Это была работа нескольких людей без ведома клуба и, конечно, без разрешения. Были приняты меры, чтобы баннер быстро сняли. От имени клуба просим прощения у Яремчука», – говорится в сообщении.