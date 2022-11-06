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Чемпионат Бельгии
Гент
06.11.2022, FT 2 : 0
Брюгге
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Бельгия
06 ноября 2022, 17:07 | Обновлено 06 ноября 2022, 18:52
1740
0

Печальное возвращение Яремчука в Гент. Брюгге украинца проиграл

На поле выяснили отношения нынешняя и предыдущая команды украинского нападающего

06 ноября 2022, 17:07 | Обновлено 06 ноября 2022, 18:52
1740
0
Печальное возвращение Яремчука в Гент. Брюгге украинца проиграл
ФК Гент

В воскресенье, 6 ноября, в матче 16-го тура чемпионата Бельгии «Гент» принял на своем поле «Брюгге».

В стартовом составе «Брюгге» матч с первых минут начал украинский защитник Эдуард Соболь, а на скамейке запасных расположился другой украинец Роман Яремчук. Для него игра «Брюгге» на поле «Гента» была очень принципиальна, ведь ранее он с 2017 по 2021 год защищал цвета «Гента», после чего перешел в «Бенфику», откуда не так давно перебрался в «Брюгге».

Ни Яремчука, ни Соболь, ни их партнерам приятных эмоций поединок не доставил. «Брюгге» проиграл «Генту» со счетом 0:2.

Соболь был заменен в перерыве на Скова Ольсена, а Яремчук вышел на замену 60-й минуте вместо Хутглы, но ничем результативным не отметился.

В таблице чемпионата Бельгии «Брюгге» занимает 3 место с 32 очками. Лидирует «Генк», у которого 43 пункта. «Гент» идет на 6 позиции с 27 очками.

Чемпионат Бельгии. 16-й тур

Гент – Брюгге – 2:0

Голы: Кюйперс, 9 (1:0). Нгаде-Нгаджуи, 29 (2:0).

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Гент Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Эдуард Соболь
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Источник Sport.ua
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