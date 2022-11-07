Бельгия07 ноября 2022, 12:05 | Обновлено 07 ноября 2022, 12:35
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ФОТО. Яремчук – Иуда. Фанаты Гента вывесили баннер с пожеланием смерти
Ультрас бельгийского клуба не простили украинцу подписание контракта с «Брюгге»
07 ноября 2022, 12:05 | Обновлено 07 ноября 2022, 12:35
918
3
В 16-м туре чемпионата Бельгии «Гент» обыграл на своем поле «Брюгге».
На одной из трибун «Геламко-Арены» был вывешен, а затем убран баннер: «Смерть предателям, Яремчук – Иуда».
Отметим, что Яремчук выступал за «Гент» с 2017 по 2021, после чего перешел в «Бенфику».
Летом этого года 26-летний украинец вернулся в Бельгию, подписав контракт с «Брюгге».
Чемпионат Бельгии. 16-й тур
«Гент» – «Брюгге» – 2:0
Голы: Кюйперс, 9 (1:0). Нгаде-Нгаджуи, 29 (2:0).
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Комментарии 3
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Яремчук цей Гент витягував з гімна своїми голами, асистами та роботою. І така йому дяка?
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Вообще оху..ли они?Наше полено деревянное Иудой назвать?!
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