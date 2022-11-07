ФОТО. Яремчук – Иуда. Фанаты Гента вывесили баннер с пожеланием смерти

В 16-м туре чемпионата Бельгии «Гент» обыграл на своем поле «Брюгге».

На одной из трибун «Геламко-Арены» был вывешен, а затем убран баннер: «Смерть предателям, Яремчук – Иуда».

Отметим, что Яремчук выступал за «Гент» с 2017 по 2021, после чего перешел в «Бенфику».

Летом этого года 26-летний украинец вернулся в Бельгию, подписав контракт с «Брюгге».

Чемпионат Бельгии. 16-й тур

«Гент» – «Брюгге» – 2:0

Голы: Кюйперс, 9 (1:0). Нгаде-Нгаджуи, 29 (2:0).